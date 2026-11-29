Ξεκινούν από σήμερα, Κυριακή (29/11) οι απολογίες των πρώτων από τους 16 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος με τις εικονικές αποδείξεις, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει περίπου 1.300 άτομα φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο πρόσωπα που φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στις δύο εγκληματικές ομάδες, οι οποίες λειτουργούσαν παράλληλα, στο πλαίσιο ενός ενιαίου κυκλώματος.

Πρόκειται για τη λογίστρια με το ψευδώνυμο «Μαρκέλλα» και έναν άνδρα, γνωστό ως «Γιώργος», ο οποίος φέρεται να ηγούνταν της δεύτερης ομάδας.

Η λογίστρια, πρώην σύζυγος συνδικαλιστή αστυνομικού των ΜΑΤ από τα Ιωάννινα, φέρεται να πραγματοποιούσε καθημερινές αναλήψεις χρημάτων, τα οποία στη συνέχεια κατέβαλλε στους εμπλεκόμενους ενστόλους. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στη δράση του κυκλώματος φέρεται να είχε εμπλέξει τόσο τη μητέρα της όσο και την ανιψιά της, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο ρόλος της μητέρας της λογίστριας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διάλογοι που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αποτυπώνουν τον φερόμενο ρόλο της μητέρας της λογίστριας, η οποία εμφανίζεται να λειτουργούσε ως εισπράκτορας του κυκλώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ταξίδευε σε διάφορες περιοχές της χώρας, κυρίως σε νησιά και ιδιαίτερα στη Μυτιλήνη, προκειμένου να εισπράττει χρήματα και να παραδίδει τις εικονικές αποδείξεις διαμονής.

Με τα συγκεκριμένα παραστατικά, οι ένστολοι φέρονται να δικαιολογούσαν δαπάνες που αφορούσαν υπηρεσιακές μετακινήσεις.

Το δίκτυο που έφτανε μέχρι την Ιταλία

Η φερόμενη δράση της λογίστριας δεν περιοριζόταν στην Ελλάδα, καθώς, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε αναπτύξει ένα δίκτυο με πολλαπλά σημεία δραστηριότητας.

Βάση του φερόμενου μηχανισμού αποτελούσε το λογιστικό της γραφείο στην Ηλιούπολη, ενώ υπήρχε υποκατάστημα στη Μυτιλήνη και ακόμη ένα λογιστικό γραφείο στην Ανκόνα της Ιταλίας.

Το τελευταίο φέρεται να εξυπηρετούσε στελέχη του Λιμενικού Σώματος που πραγματοποιούσαν μετακινήσεις στη γειτονική χώρα, διευρύνοντας τη γεωγραφική εμβέλεια του δικτύου.