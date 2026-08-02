Ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις επτά περιοχές που καταστράφηκαν από τις φωτιές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές σχεδόν όλη τη χώρα. Από αύριο, Δευτέρα 3 Αυγούστου, ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα, ενώ προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη στο Πόρτο Γερμενό υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο.



Παράλληλα, εξειδικευμένα στελέχη της ΓΔΑΕΦΚ θα συνδράμουν τους δήμους που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες. Ειδικότερα οι πυροπαθείς, μετά τον σχετικό έλεγχο, αναμένεται να λάβουν το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών και το επίδομα αντικατάστασης οικοσκευής.



Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Σάββατο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2/8 πραγματοποιήθηκαν συνεχείς επικοινωνίες με τους πληγέντες δήμους και τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρωγής.



Στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, που έχει δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα σύσκεψη με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κώστα Κατσαφάδου, του γενικού γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρου Καμπούρη, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, του Συντονιστή Κρατικής Αρωγής και άλλων αρμόδιων φορέων. Η ώρα και το σημείο της σύσκεψης θα οριστούν ανάλογα με την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

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Πού ξεκινούν οι αυτοψίες

Από τη Δευτέρα αναπτύσσονται κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) στις πληγείσες περιοχές.



Συγκεκριμένα:

στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας θα αναπτυχθούν έξι τριμελείς επιτροπές μηχανικών, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες,

στον Δήμο Θηβαίων δύο τριμελείς επιτροπές,

στον Δήμο Άργους – Μυκηνών μία τριμελής επιτροπή,

στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας μία τριμελής επιτροπή,

στον Δήμο Αιγιάλειας μία τριμελής επιτροπή,

στον Δήμο Δωρίδος μία τριμελής επιτροπή.

Ενημέρωση για τις αποζημιώσεις

Παράλληλα, οι πληγέντες δήμοι ενημερώθηκαν για το πλαίσιο χορήγησης των άμεσων οικονομικών ενισχύσεων, που περιλαμβάνει το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών και το επίδομα αντικατάστασης οικοσκευής. Αντίστοιχη ενημέρωση έλαβαν και οι Περιφέρειες, καθώς και οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες.



Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, μαζί με το φύλλο επανελέγχου που θα παραδίδεται στους πολίτες κατά τις αυτοψίες, θα διανέμεται ενημερωτικό φυλλάδιο με αναλυτικές πληροφορίες για τα διαθέσιμα μέτρα κρατικής αρωγής, τις προϋποθέσεις ένταξης και τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων.