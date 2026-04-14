Ξεκινούν απευθείας συνομιλίες Ισραήλ - Λιβάνου για πρώτη φορά μετά το 1993: Οι 2 όροι του Νετανιάχου

Η Ουάσιγκτον φιλοξενεί σήμερα Τρίτη του Πάσχα (14/4) απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες, τις πρώτες από το 1993, ανάμεσα σε εκπροσώπους του Λιβάνου και του Ισραήλ αλλά με έναν μεγάλο απόντα, τη Χεζμπολάχ, κάτι που μειώνει τις προοπτικές συμφωνίας.

Παράλληλα, ο αποκλεισμός από τις ΗΠΑ των λιμανιών του Ιράν, τον οποίο χαρακτήρισε «επικίνδυνο και ανεύθυνο» το Πεκίνο, συνεχίζεται μία ημέρα αφότου τέθηκε σε ισχύ μετά την αποτυχία των συνομιλιών στο Πακιστάν ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για μια διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου από την επίθεση που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή, αποσταθεροποίησε την παγκόσμια οικονομία και στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο.

Για «συνθηκολόγηση» μιλά η Χεζμπολάχ

Έπειτα από πέντε και πλέον εβδομάδες πληγμάτων και από τις δύο πλευρές, μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός εφαρμόζεται από τις 8 Απριλίου. Όμως, σύμφωνα με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο, όπου τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ συνεχίζονται.

Πριν ακόμη από τη συνάντηση στην Ουάσιγκτον, ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, ζήτησε την «ακύρωσή» της λέγοντας ότι αυτές οι συνομιλίες συνιστούν «συνθηκολόγηση».

Αφότου ο Λίβανος σύρθηκε από τη Χεζμπολάχ στον πόλεμο με το Ιράν στις αρχές Μαρτίου, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει περισσότερους από 2.000 θανάτους, μεταξύ των οποίων άνευ προηγουμένου πλήγματα στις 8 Απριλίου, ενώ έχουν εκτοπίσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Η συνάντηση στην Ουάσιγκτον αναμένεται να ξεκινήσει αργά το πρωί (τοπική ώρα) υπό τη μεσολάβηση του Μάρκο Ρούμπιο, δίπλα στους πρεσβευτές του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, Γέσιελ Λάιτερ και Νάντα Χαμαντέχ Μοαουάντ αντίστοιχα, καθώς και του πρεσβευτή των ΗΠΑ στον Λίβανο Μιτσέλ Ίσα.

Οι 2 όροι του Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έθεσε δύο όρους σε αυτές τις συνομιλίες: τον «αφοπλισμό της Χεζμπολάχ» και επιδίωξη μιας «πραγματικής συμφωνίας ειρήνης».

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο οποίος μιλούσε υπό τον όρο ότι θα παραμείνει ανώνυμος, οι συνομιλίες έχουν στόχο «να διασφαλιστεί η ασφάλεια μακροπρόθεσμα των βόρειων συνόρων του Ισραήλ και να υποστηριχθεί η αποφασιστικότητα της λιβανέζικης κυβέρνησης να αποκαταστήσει πλήρη κυριαρχία στο έδαφος και στην πολιτική ζωή του Λιβάνου».

«Θέλουμε ειρήνη για τα παιδιά μας»

Από την πλευρά του Λιβάνου, ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν είπε πως ελπίζει στην επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο «με σκοπό να ξεκινήσουν απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ» που βρίσκονται τεχνικά σε κατάσταση πολέμου εδώ και δεκαετίες.

Στη Βηρυτό, Λιβανέζοι, κουρασμένοι από τους διαδοχικούς πολέμους του Ισραήλ, εναποθέτουν τις ελπίδες τους στις συνομιλίες αυτές.

«Είμαστε υπέρ (των συνομιλιών) αν είναι προς το συμφέρον του Λιβάνου, αν αυτό επιλύσει τα προβλήματα», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμάλ Αγιάντ, 49 ετών. «Θέλουμε ειρήνη, για τα παιδιά μας και για το μέλλον μας, έχουμε κουραστεί, έχουμε ζήσει τόσους πολέμους».

«Νότιος Λίβανος όπως Γάζα»

Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, εκφράζοντας τη λύπη της που ο στρατός του Λιβάνου δεν το έκανε ή δεν μπόρεσε να το κάνει μέχρι τώρα.

Όμως η Ουάσιγκτον βρίσκεται μεταξύ δύο πυρών, απαιτώντας τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου ενώ υποστηρίζει παράλληλα το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα.

Θα χρειαστεί «πολλή φαντασία και αισιοδοξία για να σκεφτούμε» ότι οι διαφορές ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο «μπορούν να επιλυθούν αύριο στην Ουάσιγκτον», επισημαίνει πρώην Ισραηλινός αξιωματούχος στον τομέα της άμυνας. «Θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία, και το Ισραήλ θα δημιουργήσει μια ουδέτερη ζώνη στον βορρά, πολύ παρόμοια με αυτήν που έχουμε στη Γάζα», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να παραμείνει ανώνυμος.

Βομβαρδισμένο κτίριο στον Λίβανο / Φωτ.: Reuters

Το Ισραήλ προβλέπει να δημιουργήσει μία «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο, όπου εισέδυσαν οι ισραηλινές δυνάμεις προκειμένου όπως λένε να εξουδετερώσουν την απειλή που αποτελεί η Χεζμπολάχ για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ εισήλθε στις 2 Μαρτίου στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της επίθεσης του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ ανταπέδωσε με φονικά αεροπορικά πλήγματα στον Λίβανο και εισβολή στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οργή Πεκίνου για τον αμερικανικό αποκλεισμό στο Ορμούζ

Στο Ιράν, ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο και στη θάλασσα του Ομάν εξακολουθεί να ισχύει, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Κίνας.

Το Πεκίνο, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Ιράν για τον πετρελαϊκό εφοδιασμό του, κάλεσε για αποκατάσταση μιας «χωρίς εμπόδια» ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, που είναι στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, κυρίως των υδρογονανθράκων, και έχουν αποκλειστεί από την Τεχεράνη αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος.

Ο αμερικανικός αποκλεισμός «το μόνο που θα κάνει θα είναι να επιδεινώσει τις εντάσεις, να αποδυναμώσει μια ήδη εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και να θέσει σε κίνδυνο ακόμη περισσότερο την ασφάλεια της διέλευσης των στενών», δήλωσε ο Γκούο Ζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας για μια «επικίνδυνη και ανεύθυνη συμπεριφορά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Δευτέρα του Πάσχα (13/4), με «καταστροφή» οποιοδήποτε ιρανικό «πλοίο ταχείας επίθεσης» πλησιάσει στον ναυτικό αποκλεισμό. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, καταγγέλλοντας μια «παράνομη» «πράξη πειρατείας», προειδοποίησε ότι θα επιτεθεί στα λιμάνια γειτονικών χωρών στον Κόλπο αν «απειληθεί η ασφάλεια των λιμανιών της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ