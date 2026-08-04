Ξεκινούν οι αιτήσεις για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών

Ξεκινά την Τετάρτη 5 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων για τον μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΥΔ έως και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου.



Η πρόσκληση αφορά μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13).



Ειδικότερα, από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, κατόπιν δημοσίευσης της υπό στοιχεία 103319/Ε1/30-07-2026 (ΦΕΚ 38/τ. ΑΣΕΠ/04-08-2026, ΑΔΑ: 9ΘΧ346ΝΚΠΔ-ΔΤΣ) Υπουργικής απόφασης και έκδοσης της υπό στοιχεία 104912/Ε1/04-08-2026 (Α.Δ.Α.: 9ΕΓΨ46ΝΚΠΔ-ΧΨΤ) εγκυκλίου της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί:



(α) Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86,ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.06, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ02.06 και ΤΕ16 που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Β΄ των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2025 και 4ΕΑ/2025 του Α.Σ.Ε.Π. (οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ Γ΄3363/2026 και Γ΄ 2251/2026 αντίστοιχα, όπως ισχύουν),



και



(β) τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02, ΤΕ01.19, ΤΕ02.02 και ΤΕ16 που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2024 του Α.Σ.Ε.Π., (οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ Γ΄ 1851/2024, διορθ. σφάλματος Γ΄ 2024/2024, Γ΄ 2415/2024, Γ΄2416 και Γ΄ 2362/2025 αντίστοιχα, όπως ισχύουν),



και επιθυμούν να διοριστούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης,



να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών/μουσικών σχολείων για μόνιμο διορισμό.



Οι αιτήσεις – δηλώσεις προτιμήσεων περιοχών/μουσικών σχολείων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από την Τετάρτη 5 έως και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026.

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