Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά - Πότε και πώς θα γίνουν

Από τις 2 έως τις 23 Μαρτίου 2026 θα γίνουν οι εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet, μέσω των ειδικών πλατφορμών:

«Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο»

«Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού»

Η τελική κατανομή των μαθητών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας και των ισχυουσών σχολικών περιφερειών.

Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι η διαδικασία εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια, ασφάλεια και ίση μεταχείριση για όλους.