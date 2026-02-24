Ξεκινούν οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα έως την Παρασκευή

Από σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, ξεκινούν οι προγραμματισμένες πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Το συνολικό ποσό που θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων φτάνει τα 2.491.175.622,63 ευρώ και αφορά 4.324.406 άτομα.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

24 Φεβρουαρίου: 1.280.867.372,54 ευρώ σε 2.568.455 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου 2026.

26 Φεβρουαρίου: 1.126.208.250,09 ευρώ σε 1.671.184 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου 2026.

27 Φεβρουαρίου: 3.300.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων ν. 4778/2021.

24–27 Φεβρουαρίου: 17.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για εφάπαξ μετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων.

27 Φεβρουαρίου: 7.000.000 ευρώ σε 3.797 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Ταυτόχρονα, από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

22.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

800.000 ευρώ σε 70 φορείς για την καταβολή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σταδιακά, ανάλογα με τον φορέα και το είδος της παροχής, διασφαλίζοντας ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν τα ποσά τους εντός της εβδομάδας.