Ξεκινούν πληρωμές ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ - Θα καταβληθούν πάνω από 2 δισ. ευρώ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου

Συνολικά 2.423.535.129,14 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.292.231 δικαιούχους την περίοδο 27 έως 31 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Οι καταβολές αφορούν επιδόματα, εφάπαξ παροχές, επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, καθώς και άδειες μητρότητας.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 27 και στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.355.352.129,14 ευρώ σε 4.219.280 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025.

Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600δικαιούχους για προκαταβολή συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025.

Στις 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.000.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από 27 έως 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: