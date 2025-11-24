«Ξεκολλάει» το υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας – Σε τροχιά ολοκλήρωσης μετά από 24 χρόνια στασιμότητας

Μετά από δεκαετίες δικαστικών εμπλοκών και καθυστερήσεων, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η ΔΕΗ αποφάσισαν να πατήσουν γκάζι για την ολοκλήρωση του Υδροηλεκτρικού Έργου στη Μεσοχώρα Τρικάλων. Ένα έργο που ξεκίνησε το 1986, κατασκευάστηκε πρακτικά έως το 2001, αλλά έκτοτε έμεινε «παγωμένο» σε μια ατέρμονη δικαστική περιπέτεια.



Η προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του ΥΠΕΝ και της ΔΕΗ ανοίγει τον δρόμο για την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί επιτέλους και να τεθεί σε λειτουργία.



Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου , ο δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας, οι βουλευτές Τρικάλων Κωνσταντίνος Σκρέκας, Θανάσης Λιούτας και Κατερίνα Παπακώστα-Παλιούρα, ο γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, καθώς επίσης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης και ο αναπληρωτής CEO Αλέξιος Παΐζης.

Τι σημαίνει το έργο για την περιοχή και το ενεργειακό σύστημα

Το έργο βρίσκεται στον άνω ρου του Αχελώου, στη θέση «Ρομωσέικα», υπάγεται στον Δήμο Πύλης και διαθέτει ισχύ 161,6 MW. Πρόκειται για ένα υδροηλεκτρικό που όταν λειτουργήσει θα προσφέρει περίπου 360 GWh ετησίως σε πράσινη ενέργεια – ποσότητα-«ανάσα» για το εθνικό ενεργειακό μείγμα, συμβάλλοντας στον στόχο του επικαιροποιημένου ΕΣΕΚ.



Μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί πάνω από 300 εκατ. ευρώ – ποσό που σε σημερινές αξίες ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, το έργο έμεινε στη σκιά επί 24 χρόνια λόγω επαναλαμβανόμενων προσφυγών κατοίκων και φορέων στο ΣτΕ.

Επιτάχυνση διαδικασιών – Στόχος η ολοκλήρωση έως το 2026

Τώρα, η κυβέρνηση θέτει σαφές χρονοδιάγραμμα:

άμεση εκκίνηση των μελετών,

προώθηση των απαλλοτριώσεων όπου απαιτείται,

και συγκρότηση ειδικής task force που ξεκινά δουλειά από την επόμενη εβδομάδα, με στόχο η τελική φάση ωρίμανσης και η εκκίνηση των εργασιών ολοκλήρωσης να έχουν δρομολογηθεί έως το τέλος του 2026.

Η ΔΕΗ αναλαμβάνει επίσημα την εκπόνηση των μελετών μετεγκατάστασης των κατοίκων, με προϋπολογισμό 1,31 εκατ. ευρώ, ενώ διαβεβαιώνει ότι η διαδικασία θα γίνει με πλήρη αποζημίωση και προστασία της τοπικής κοινότητας.



Το ΥΗΕ Μεσοχώρας δεν είναι απλώς ένα ακόμη ενεργειακό έργο. Είναι ένα κομβικό κεφάλαιο για το υδροηλεκτρικό δυναμικό της χώρας – ένα έργο που επί δεκαετίες έμενε ανενεργό, παρά την ολοκλήρωση του συνόλου σχεδόν των κατασκευών. Με την τωρινή πολιτική βούληση, ανοίγει ο δρόμος για να κλείσει οριστικά μια από τις πιο μακροχρόνιες εκκρεμότητες στην ελληνική ενεργειακή ιστορία.