«Ξεκουμπιστείτε από εδώ»: Οργή στη Μινεάπολη για τον θανάσιμο πυροβολισμό 37χρονης από πράκτορα

Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει ο θανάσιμος τραυματισμός γυναίκας από πυρά πράκτορα της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης ICE κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Μινεάπολη, το βράδυ της Τετάρτης (7/1).

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκαναν λόγο για «νόμιμη άμυνα», ωστόσο τοπικοί πολιτικοί αξιωματούχοι αμφισβητούν ανοιχτά την επίσημη εκδοχή, επικαλούμενοι βίντεο που έχουν καταγραφεί από το σημείο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το περιστατικό σημειώθηκε στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων της ICE στη μητροπολιτική περιοχή της Μινεάπολης, στις οποίες συμμετέχουν περίπου 2.000 αστυνομικοί και πράκτορες.

Φωτ.: Reuters

Η επίσημη εκδοχή των Αρχών

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ομάδα διαδηλωτών παρενέβη, επιχειρώντας να εμποδίσει τη δράση των αστυνομικών.

Εκπρόσωπος του υπουργείου ανέφερε ότι μία από τις διαδηλώτριες «μετέτρεψε το όχημά της σε όπλο», επιχειρώντας να χτυπήσει μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου. Όπως υποστηρίζεται, πράκτορας της ICE, «φοβούμενος για τη ζωή του, για τους συναδέλφους του και για το κοινό», άνοιξε πυρ σε κατάσταση νόμιμης άμυνας.

Η οδηγός του οχήματος υπέκυψε αργότερα στα τραύματά της.

Τα βίντεο και οι αντιδράσεις

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης –και τα οποία διεθνή πρακτορεία αναφέρουν ότι έχουν επαληθεύσει– δείχνουν αστυνομικούς να πλησιάζουν ένα SUV τύπου Honda Pilot σε χιονισμένο δρόμο.

Σε ένα από τα βίντεο, το όχημα φαίνεται να κινείται ελαφρά προς τα πίσω και στη συνέχεια προς τα εμπρός, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί. Το αυτοκίνητο συνεχίζει για λίγα μέτρα ακυβέρνητο και συγκρούεται με σταθμευμένο όχημα. Σε άλλη λήψη, διακρίνεται αστυνομικός να επιχειρεί να ανοίξει την πόρτα της οδηγού πριν πέσουν οι πυροβολισμοί, με αυτόπτες μάρτυρες να φωνάζουν «δολοφόνοι».

BREAKING: Footage shows the moment a woman was shot by an ICE officer in Minneapolis.



DHS Secretary Kristi Noem has made the following statement:



"It was an act of domestic terrorism. What happened was our ICE officers were out in enforcement action. They got stuck in the snow… pic.twitter.com/uiq5hyE5bP — Collin Rugg (@CollinRugg) January 7, 2026

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο σημείο για να αποτίσουν φόρο τιμής στο θύμα.

«Μηχανή προπαγάνδας» καταγγέλλουν οι τοπικές Αρχές

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι χαρακτήρισε την επίσημη εκδοχή της ICE «ανυπόστατη», τονίζοντας ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα πλάνα, η γυναίκα δεν συνιστούσε απειλή για κανέναν.

«Φοβόμασταν ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο από την πρώτη ημέρα των επιχειρήσεων», δήλωσε, καλώντας ευθέως την ICE να αποχωρήσει από την πόλη: «Ξεκουμπιστείτε από τη Μινεάπολη!».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλς, ο οποίος προειδοποίησε να μη γίνει αποδεκτή «η μηχανή προπαγάνδας», δεσμευόμενος για πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση. «Η πολιτεία (σ.σ. Μινεσότα) θα εγγυηθεί πως θα υπάρξει πλήρης, δίκαιη και ταχεία έρευνα για να εξασφαλιστεί λογοδοσία και δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Φωτ.: Reuters

Έρευνα από το FBI – Δηλώσεις Τραμπ

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε το FBI, ενώ τοπικά μέσα αναφέρουν ότι το θύμα ήταν η Ρενέ Νικόλ Γκουντ, 37 ετών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι τα περιστατικά αυτά οφείλονται σε «συστηματική στοχοποίηση των δυνάμεων επιβολής του νόμου από τη ριζοσπαστική αριστερά».

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ δήλωσε ότι το θύμα παρακολουθούσε και παρεμπόδιζε τις επιχειρήσεις της ICE καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, προσθέτοντας ότι ο πράκτορας που πυροβόλησε είχε στο παρελθόν τραυματιστεί σοβαρά σε παρόμοιο περιστατικό.

Πολιτικό πλαίσιο

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης αποτελεί κεντρικό άξονα της εσωτερικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ. Το καλοκαίρι, η ICE προχώρησε σε μαζικές προσλήψεις, αυξάνοντας το προσωπικό της κατά περίπου 10.000 άτομα, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες για την επάρκεια εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με στοιχεία, από την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχουν διατεθεί δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για εξοπλισμό της υπηρεσίας, ενώ τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί επανειλημμένα θάνατοι πολιτών κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων ή ελέγχων.