«Ξέπλυμα» μέσω στοιχηματικών: Νομικό κενό έγινε «πλυντήριο» εκατομμυρίων - Πώς στήθηκε το κόλπο

Πόσοι από τους περίπου 200 εμπλεκόμενους στο κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιριών ενέχονται για όσα τους αποδίδονται από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, θα φανεί από την πορεία των ερευνών.



Αυτό, ωστόσο που φαίνεται πως είναι βέβαιο, είναι πως η πολύμηνη έρευνα της Αρχής έχει καταλήξει πως υφίσταται ένα νομικό κενό, που καθιστά εφικτό να στηθεί ένας μηχανισμός ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω των διαδικτυακών εταιρειών στοιχήματος, που επιτρέπει (χωρίς αυτές να εμπλέκονται) το «κρύψιμο» παράνομων εισοδημάτων μέσω της εισαγωγής τους σε λογαριασμούς των εταιρειών αυτών.



Με τον τρόπο αυτό, τα χρήματα πλέον εμφανίζονταν ως προϊόν νόμιμης συναλλαγής, αφού δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός ελέγχου της προέλευσης των ποσών που εισρέουν σε στοιχηματικούς λογαριασμούς.

Όπως φαίνεται, αρκεί να φτιάξει κάποιος ένα λογαριασμό σε μία εταιρεία παροχής υπηρεσιών στοιχήματος και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και να εισάγει σε αυτόν χρήματα μέσω προπληρωμένης κάρτας ή άλλης μεθόδου, για τις οποίες ο χρήστης μπορεί να πληρώσει απευθείας σε μετρητά.



Απλά και μόνο με την παραλαβή του κωδικού και την εισαγωγή τους στον λογαριασμό στοιχήματος, τα χρήματα πιστώνονται απευθείας και το ξέπλυμα έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, αφού ο λογαριασμός είναι απευθείας συνδεδεμένος με τον τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη (και με τα υπόλοιπα, ενδεχομένως νόμιμα, εισοδήματά του)!

Παίζονταν «τρελά» ποσά

Παρόλο που κατά την πρόσφατη έρευνα της Αρχής έχουν εντοπιστεί να παίζονται... θηριώδη ποσά από τους εμπλεκόμενους (ακόμη και ενός εκατομμυρίου ευρώ!) δεν αποκλείεται σε κάποιες περιπτώσεις η παικτική δραστηριότητα να είναι εντελώς προσχηματική, με τον λογαριασμό να χρησιμοποιείται μόνο ως όχημα για το ξέπλυμα. Από εκεί, είτε ο χρήστης τζογάρει είτε όχι, έχει τη δυνατότητα να «τραβήξει» τα χρήματα σε προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό, με αποτέλεσμα να φαίνονται νόμιμα, ως προϊόν στοιχηματισμού.



Η Αρχή έχει ενημερώσει σχετικά για τη συγκεκριμένη παικτική πρακτική την «Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων», η οποία είναι η αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων, προκειμένου να βρει μία λύση για την αποφυγή αντίστοιχων εγκληματικών πρακτικών στο μέλλον.