Ξέρεις τελικά τα αρκτικόλεξα που χρησιμοποιείς κάθε μέρα;

Τα συναντάμε καθημερινά σε έγγραφα, λογαριασμούς, δημόσιες υπηρεσίες και στην επικαιρότητα. Πόσοι όμως γνωρίζουμε πραγματικά τι σημαίνουν αρκτικόλεξα όπως ΠΑΣΟΚ, ΔΕΗ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΕΝΦΙΑ ή ακόμη και ΚΤΕΛ; Με αυτό το ερώτημα, ο κωμικός Βαγγέλης Μουλαράς βγήκε στους δρόμους για λογαριασμό του FLASH και έβαλε τους περαστικούς σε ένα διαφορετικό κουίζ γνώσεων.

Οι απαντήσεις είχαν χιούμορ, εκπλήξεις και αρκετές λανθασμένες ερμηνείες. Κάποιοι γνώριζαν σχεδόν όλες τις απαντήσεις, ενώ άλλοι δυσκολεύτηκαν ακόμη και σε όρους που χρησιμοποιούν σχεδόν καθημερινά, αποδεικνύοντας ότι πολλές φορές λέμε μια λέξη χωρίς να γνωρίζουμε από πού προέρχεται.

Η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε με το ΚΤΕΛ. Ελάχιστοι γνώριζαν ότι σημαίνει Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων, με την αποκάλυψη να αφήνει τους περισσότερους άφωνους.

Τελικά, πόσα από τα πιο γνωστά αρκτικόλεξα της καθημερινότητας γνωρίζετε πραγματικά; Δείτε το γκάλοπ του Flash.gr και δοκιμάστε τις δικές σας γνώσεις.