«Ξεσκέπασαν» το κόλπο της τάπας: Μπλόκο σε εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα στους Κήπους

Μια καλά οργανωμένη προσπάθεια διακίνησης εκατομμυρίων λαθραίων τσιγάρων προς την ευρωπαϊκή αγορά έπεσε στο κενό χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των ελεγκτικών αρχών. Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ βρέθηκε φορτηγό που επιχείρησε να περάσει από τα ελληνοτουρκικά σύνορα μεταφέροντας περισσότερα από 5,6 εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, κρυμμένα με τη γνωστή μέθοδο της «τάπας». Η υπόθεση αποκαλύπτει για ακόμη μία φορά τις μεθόδους που χρησιμοποιούν τα κυκλώματα λαθρεμπορίου, αλλά και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων στα τελωνεία της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατέγραψαν μια επιτυχία στη μάχη κατά του λαθρεμορίου καπνικών προϊόντων, καθώς στο τελωνείο Κήπων, μετά από ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών, ακινητοποίησαν για έλεγχο φορτηγό, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία.

ΦΩΤΟ: ΑΑΔΕ

Οι ελεγκτές εντόπισαν 280 κιβώτια με λαθραία τσιγάρα, κρυμμένα στο εσωτερικό της καρότσας του φορτηγού. Για να παραπλανήσει τις αρχές, ο οδηγός είχε επιστρατεύσει τη μέθοδο της τάπας, χρησιμοποιώντας ως προπέτασμα παλέτες και κουτιά με νόμιμα εμπορεύματα (πλακάκια, πιάτα και κύπελλα καφέ) στο πίσω μέρος και στις πλευρές της καρότσας, προκειμένου να κρύψει στο εσωτερικό το παράνομο φορτίο.

ΦΩΤΟ: ΑΑΔΕ

Από τον έλεγχο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5.627.600 λαθραία τσιγάρα, με τους εκτιμώμενους φόρους και δασμούς να ξεπερνούν τα 1,15 εκατομμύρια ευρώ.

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη άμεσα και κρατείται, προκειμένου να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι ελεγκτές εκτιμούν ότι το φορτίο συσχετίζεται πιθανώς και με άλλες υποθέσεις.