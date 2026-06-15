Έλενα Ακρίτα για την επιστροφή Γιωτόπουλου στη φυλακή: «Ήττα της Δημοκρατίας»

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Την κάθετη αντίθεσή της στην απόφαση της δικαιοσύνης για την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή, εκφράζει η Έλενα Ακρίτα.

Σε ανάρτησή της, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «Δημοκρατία που εκδικείται», τονίζοντας ότι «αυτή δεν είναι η νίκη, αλλά η ήττα της».

Ειδικότερα, στην ανάρτησή της για την επιστροφή του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη στη φυλακή, η Έλενα Ακρίτα αναφέρει:

«Στη φωτογραφία βλέπουμε έναν άνθρωπο 82 χρονών να επιστρέφει στη φυλακή. Η εικόνα αυτή φανερώνει την πλήρη επικράτηση του πολιτικού ρεβανσισμού απέναντι στο κράτος δικαίου.

Ο Αλεξανδρος Γιωτόπουλος έχει ήδη εκτίσει 24 χρόνια κάθειρξης.Σχεδον το ανώτατο όριο πραγματικής κράτησης που προβλέπει το ελληνικό νομικό σύστημα.

Δεν επιστρέφει στη φυλακή επειδή συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία.

Δεν επιστρέφει επειδή παραβίασε τους όρους του.

Δεν επιστρέφει επειδή υπήρξε παραβατικός κρατούμενος.

Επιστρέφει γιατί σε αυτή τη χώρα η πολιτική πίεση, ο ποινικός λαϊκισμός και η δίψα για ποινές μέχρις εσχάτων αποδεικνύονται εργαλεία ισχυρότερα από τις αρχές του νομικού πολιτισμού.

Οι κραυγές της Ακροδεξιάς, η απροσχημάτιστη ανάμειξη των αμερικάνων, οι παρεμβάσεις των μελών της κραταιάς οικογένειας και η αυταρχική αντίληψη που διαπερνά το κυβερνητικό σύστημα βρήκαν τελικά πρόθυμα αυτιά.

Το μήνυμα που εκπέμπεται δεν είναι ότι η Δημοκρατία είναι ισχυρή.

Είναι ότι η Δημοκρατία μπορεί να εκδικείται.

Αυτή δεν είναι η νίκη της.

Είναι η ήττα της».