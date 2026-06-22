Ξεσπά η μητέρα του 16χρονου που ξυλοκοπήθηκε σε πανηγύρι: «Μην πας στην Αστυνομία, του είπαν»

Για τις τρομακτικές στιγμές που έζησε ο 16χρονος γιος της, που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού σε πανηγύρι στα Τρίκαλα, μίλησε η μητέρα του. Όπως τόνισε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», προσπάθησαν να τον απαγάγουν και μετά ο δράστης τον γρονθοκόπησε με αιχμηρό αντικείμενο, μάλλον σιδηρογροθιά.

«Ενώ το παιδί μου βρισκόταν σε πλατεία, ήταν καμία 10αριά άτομα. Ένα τον έβρισε με υβριστικά, ρατσιστικά σχόλια του τύπου “πώς είσαι έτσι; Πώς είναι η μύτη σου; Τι ρούχα φοράς;”» σημείωσε η μητέρα του παιδιού και ανέφερε ότι ο δράστης του είπε «πάμε πιο εκεί που δεν έχει κάμερες, θα σε σκοτώσω».

Το αγόρι είπε «δε θέλω να μαλώσω» και πήγε κάθισε σε μια καφετέρια. Εκεί, όμως, «σταμάτησε δίπλα του ένα αυτοκίνητο και αφού προσπάθησαν να τον απαγάγουν λέγοντας του “να σε πάμε βόλτα”, κατέβηκε ο ένας, τον γρονθοκόπησε με αιχμηρό αντικείμενο, μάλλον σιδηρογροθιά, τον πήγε στην απέναντι πλευρά του δρόμου και τον χτυπούσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο».

Και πρόσθεσε η μητέρα του: «Δεν ήταν φίλοι του, δεν ήταν άτομα που έκαναν παρέα. Οι άλλοι είχαν κατεβάσει παράθυρα και γελούσαν και του είπαν “μην πας στην Αστυνομία”. Έτυχε να περνάει ένας κύριος και τον απεγκλώβισε, αν δεν υπήρχε αυτός που τον έβγαλε από τα χέρια του δράστη, θα μου τον σκότωνε». «Δεν το περίμενε, ήταν ήσυχος, δεν είχε διαμάχες με κάποιον, δεν πρέπει να υπάρχουν νταήδες», κατέληξε.