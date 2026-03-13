Ξεσπά ο φωτορεπόρτερ για τον Λαφαζάνη με τον Χαμενεΐ: «Σταματήστε να ψάχνετε για τεχνητή νοημοσύνη»

Η εικόνα του Παναγιώτη Λαφαζάνη να διαδηλώνει κρατώντας στα χέρια του μια μεγάλη φωτογραφία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έκανε πολλούς να αναρωτιούνται αν πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτά τα σχόλια προκάλεσαν την αντίδραση του φωτορεπόρτερ Γιώργου Κονταρίνη, ο οποίος τράβηξε το συγκεκριμένο ενσταντανέ.



«Σταματήστε να ψάχνετε για τεχνική νοημοσύνη AI εκεί που υπάρχει ο μόχθος του φωτορεπόρτερ.



Είναι λυπηρό να πρέπει να αποδείξουμε τα αυτονόητα. Η χθεσινή μου φωτογραφία από τη συγκέντρωση δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου αλγορίθμου, αλλά αποτέλεσμα παρουσίας στο δρόμο.



Αυτός είναι ο ρόλος του φωτορεπορτάζ: να είμαστε οι «μάρτυρες» της πραγματικότητας. Η αλήθεια χρειάζεται μόνο έναν φακό και έναν άνθρωπο πίσω από αυτόν», γράφει ο Γιώργος Κονταρίνης σε ανάρτησή του στο Facebook.



Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Πέμπτης 12 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε αντιπολεμική διαδήλωση στο Σύνταγμα, στη διάρκεια της οποίας το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ διαδήλωσε κρατώντας το πορτραίτο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπως φάνηκε και στα πλάνα που τράβηξε η φωτορεπόρτερ του FLASH, Ευγενία Γιαννακέλου.