Ξεσπά ο πατέρας της Μυρτώς: «Γνώρισε τον έναν στο Facebook, της κολλούσαν αλλά δεν ενέδιδε»

Δραματικές στιγμές βιώνουν οι γονείς της 19χρονης Μυρτώς η οποία βρήκε τραγικό θάνατο στην Κεφαλονιά τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4), με τρεις νεαρούς να έχουν συλληφθεί αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως.

Η κοπέλα βρέθηκε ξαπλωμένη σε πλατεία στο κέντρο του Αργοστολίου από όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ για να καταλήξει λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλυφθεί, οι τρεις συλληφθέντες βρέθηκαν λίγες ώρες πριν μαζί με την 19χρονη σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου έγινε χρήση ναρκωτικών.

Κάποια στιγμή η Μυρτώ εμφάνισε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της, με τους τρεις άνδρες να την μεταφέρουν και να την εγκαταλείπουν συνειδητά σε δημόσιο χώρο, προσπαθώντας ταυτόχρονα να καλύψουν τα ίχνη της συνάντησης μαζί της. Μάλιστα, όπως αναφέρουν μαρτυρίες, ενώ οι δύο νεαροί κάλεσαν αρκετά αργότερα το ΕΚΑΒ, όταν το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο, προσποιήθηκαν ότι δεν γνώριζαν την 19χρονη.

«Οι συλληφθέντες είχαν σχέδιο»

«Με κατέστρεψαν. Τα υποκείμενα αυτά μου χάλασαν το αύριο, μου χάλασαν το ενδιαφέρον να υπάρχω», είπε συντετριμμένος ο πατέρας της Μυρτώς, μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό».

«Υπάρχει κάτι χειρότερο που μπορεί να μου συμβεί; Να παραμιλάω όλη νύχτα με το παιδί μου, να κάθομαι στο μπαλκόνι και να μιλάω όλη νύχτα με το παιδί μου. Τι καταστροφή είναι αυτή η συντέλεια που έγινε για εμάς».

«Έναν άγγελο επίγειο είχα», ανέφερε ο πατέρας, ενώ για τους τρεις συλληφθέντες δήλωσε ότι «έπαιξαν σχέδιο, είχαν σχέδιο».

«Επειδή η κόρη μου ήταν ένας επίγειος άγγελος και επειδή αυτοί έκαναν ό,τι έκαναν. Επειδή δεν ενέδωσε η κόρη μου, έφεραν κάποιον, μέσω Facebook τον γνώρισε, λέει πως είναι από την Αθήνα και θα έρθει στην Κεφαλονιά να κάνει Πάσχα και να του βρουν ένα δωμάτιο, να πάει να του κλείσει ένα δωμάτιο», είπε ο πατέρας της 19χρονης.

«Μετά της έπαιξε θέατρο. Μου βρήκες δωμάτιο; Σου βρήκα. Ένας που είναι ουδέτερος. Δεν ξέρουμε τι είναι. Και μετά (είπε) δεν έχω λεφτά, θα σου δώσω μετρητά, κλείσε μου το δωμάτιο γιατί δεν έχω κάρτα στο τηλέφωνο. Και έκλεισε το παιδί μου το δωμάτιο να τον βοηθήσει. Ήταν κολλητός με τους άλλους δύο και επειδή της ‘κολλούσαν’ της κόρης μου και εκείνη δεν ενέδιδε, βρήκαν αυτόν τον τρόπο. Το παιδί μου άβγαλτο, το παιδί μου δεν είχε καμία σχέση... Η φίλη της είπε ότι το παιδί δεν έπεινε μισό ποτήρι μπύρα. Δεν έπινε τίποτα, ποιες ουσίες;», ανέφερε.