Ξεσπάει ο πατέρας της 16χρονης που εγκαταλείφθηκε στη Λιοσίων: «Τι να την κάνω την συγγνώμη;»

Ο πατέρας της 16χρονης που παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε στην οδό Λιοσίων μίλησε στο Mega για την κατάσταση του παιδιού, τονίζοντας ότι οι γιατροί προχώρησαν σε αφαίρεση σπλήνας λόγω εσωτερικής αιμορραγίας, ενώ χρειάστηκαν τρεις φιάλες αίματος.



«Στην εντατική είναι. Σε καταστολή. Της έχουν κάνει αφαίρεση σπλήνας γιατί είχε εσωτερική αιμορραγία. Έχει κάταγμα στον εγκέφαλο, στην κλείδα στον δεξί ώμο. Είναι μία κατάσταση δύσκολη. Της μεταγγίσανε τρεις φιάλες αίματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν θέλω συγγνώμη»

Στη συνέχεια ο πατέρας της 16χρονης αναφέρθηκε και στα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση, τονίζοντας ότι δεν θέλει καμία συγγνώμη.



«Δεν θέλω συγγνώμη. Αρκετές συγγνώμες έχουμε πάρει. Αν είχε σκοτωθεί το παιδί μου, θα με έσωνε η συγγνώμη; Θα μου το φέρνε πίσω η συγγνώμη; Αν μείνει ανάπηρη σε όλη της τη ζωή για τον α, β λόγο; Τι να την κάνω τη συγγνώμη; Τρώγεται η συγγνώμη;», είπε.

«Είδα το παιδί μου να εξαφανίζεται και να φεύγει σαν πανί ενώ περπατάει στον δρόμο», λέει η μητέρα της 16χρονης

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η μητέρα της ανήλικης, που μίλησε στο Star.



«Αυτή τη στιγμή το παιδί μου βρίσκεται διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία, αφαίρεση σπλήνας, και αυτός ο κύριος, ασυνείδητος, τράπηκε σε φυγή και την παράτησε έτσι…», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:



«Παρατάμε στο έλεος μία ζωή, αφαιρούμε στην ουσία μία ζωή, κι ο κύριος αυτός τι κάνει; Μια μάνα αυτή τη στιγμή να βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται από το πουθενά ενώ περπατάει στον δρόμο, δηλαδή είναι σαν να πήγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος επί τούτου για να κάνει αυτό το πράγμα».

Η στιγμή της παράσυρσης και οι συλλήψεις

Συνελήφθη τελικά ο οδηγός της μοτοσικλέτας που παρέσυρε μία 16χρονη κοπέλα στην οδό Λιοσίων το απόγευμα του Σαββάτου (18/4), τραυματίζοντάς την σοβαρά ενώ στη συνέχεια την εγκατέλειψε.



Πρόκειται για έναν άνδρα, υπήκοο Σουδάν, ο οποίος είναι σεσημασμένος για ναρκωτικά, ασέλγεια και απειλή. Ο δράστης συνελήφθη από άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην Πατησίων και φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι πήγαινε στο τμήμα να παραδοθεί.

Στο μεταξύ, νέα βίντεο από τη στιγμή του ατυχήματος δημοσιεύει ο FLASH:

Η στιγμή της παράσυρσης της ανήλικης κοπέλας στη Λιοσίων από διερχόμενη μηχανήhttps://t.co/e4fPsEEEaH pic.twitter.com/tgS8YADFhP — Flash.gr (@flashgrofficial) April 19, 2026

Τρεις άλλες συλλήψεις για το σοβαρό τροχαίο

Η ανήλικη κοπέλα εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο ΚΑΤ με την κατάστασή της να κρίνεται σοβαρή και τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της υγείας της. Για το τραγικό περιστατικό έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής ακόμη τρία άτομα, κανένα εκ των οποίων ωστόσο δεν ήταν οδηγός τη στιγμή του τροχαίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, συνελήφθη η 20χρονη ιδιοκτήτρια της μοτοσικλέτας η οποία μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης δύο ώρες μετά το ατύχημα το Σάββατο, δηλώνοντας ψευδώς ότι το όχημά της είχε κλαπεί.

Παράλληλα, η 20χρονη υπέδειξε ως έναν συνομήλικό της, με τον οποίο πήγαν μαζί στο τμήμα, ως διαχειριστή της μηχανής, ο οποίος επίσης συνελήφθη. Χειροπέδες πέρασαν ακόμα οι αστυνομικοί και σε έναν 22χρονο, ο οποίος μετέβη αργά χθες το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, υποστηρίζοντας ότι ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα. Ο ίδιος ανέφερε ότι οδηγός ήταν ένα γνωστό του πρόσωπο από την εργασία του, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει τα ακριβή στοιχεία του, παρά μόνο το μικρό του όνομα.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου στη συμβολή της οδού Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας.

Μία μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, παρέσυρε μία 16χρονη κοπέλα που διέσχιζε το οδόστρωμα. Στο σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφόρησε από το συμβάν, φαίνεται η κοπέλα να διασχίζει προσεκτικά τον δρόμο, την ώρα που η μηχανή έρχεται πάνω της με μεγάλη ταχύτητα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το σώμα της άτυχης κοπέλας εκτοξεύτηκε σε απόσταση δεκάδων μέτρων.

Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής έπεσαν στο οδόστρωμα, ωστόσο δεν βοήθησαν την 16χρονη αλλά επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημά τους και εγκατέλειψαν το σημείο.

Η 16χρονη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.