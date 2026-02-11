Ξέσπασε εμφύλιος στο ΠΑΣΟΚ: Η ΠΑΣΚΕ κηρύσσει πόλεμο σε Ανδρουλάκη για το «λιντσάρισμα» Παναγόπουλου

Μόλις ένα 24ωρο κράτησαν στο ΠΑΣΟΚ τα χαμόγελα (υπήρξαν και ορισμένες σκόρπιες γκρίνιες) από τις ανακοινώσεις για τη διεύρυνση στον χώρο της Κεντροαριστεράς με την πρώτη παρτίδα στελεχών που ανταποκρίθηκαν στο προσκλητήριο του Νίκου Ανδρουλάκη.

Τα μαύρα σύννεφα πάνω από την Χαριλάου Τρικούπη αφορούν τούτη τη φορά, κάτι που -όπως είχε γράψει ο FLASH- φοβόντουσαν για τις επιπτώσεις που θα έχει στο κόμμα και δεν είναι άλλο από την υπόθεση Παναγόπουλου.

Το θέμα αυτό, εκτός από την αρνητική χροιά για το ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο κοινωνίας, εσωτερικεύθηκε και μετατρέπεται σε κρίση με την ΠΑΣΚΕ, τη συνδικαλιστική παράταξη που πρόσκειται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με ορατό ενδεχόμενο να διασπαστεί.

«Κανιβαλισμός» και «δολοφονία χαρακτήρα»

Με μια σκληρή ανακοίνωση, κατόπιν έκτακτης σύσκεψης που συγκάλεσε ο Γιάννης Παναγόπουλος το βράδυ της Δευτέρας,η ομάδα των στελεχών που ελέγχει την ΠΑΣΚΕ καταγγέλλει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του κόμματος για το άδειασμα του προέδρου της ΓΣΕΕ, μιλώντας για συμμετοχή σε «ένα άνευ προηγουμένου λιντσάρισμα, μια δολοφονία χαρακτήρα και έναν δημόσιο κανιβαλισμό» του και για «παρακομματικό σύστημα διορισμένων». Και προειδοποιεί σε απειλητικούς τόνους ότι αν δεν στηριχθεί εκ νέου ο ίδιος (ενόψει συνεδρίου της ΓΣΕΕ) και τα πρόσωπα που επιθυμεί για τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα (π.χ. την προσεχή Κυριακή γίνεται εκλογή αντιπροσώπων στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας), θα υπάρξουν αποχωρήσεις από την ΠΑΣΚΕ και ντε φάκτο διάσπαση της πράσινης συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Στην επίμαχη σύσκεψη, όπως πληροφορείται ο FLASH, εκστομίστηκαν βαριές εκφράσεις κατά του κ. Ανδρουλάκη αλλά και κατά του Γιώργου Μότσιου, επικεφαλής του Δικτύου του ΠΑΣΟΚ, με τον οποίο πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Παναγόπουλος έχει συγκρουστεί από το Δεκέμβριο του 2024 για τις εκλογές στην ΟΤΟΕ. Τότε, η παράταξη της ΠΑΣΚΕ υπό τον κ. Μότσιο, είχε χάσει την προεδρία μετά από χρόνια, ενώ έμεινε και έξω από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων, παρά το ότι ήρθε πρώτη στις εκλογές. Για την εξέλιξη είχε κατηγορηθεί ο Παναγόπουλος για τη δημιουργία διασπαστικού ψηφοδελτίου, ενώ τον Φεβρουάριο του 2025 είχε διαγραφεί ο επικεφαλής του διασπαστικού ψηφοδελτίου, Αθανάσιος Σταθόπουλος, ο οποίος ήταν χθες και ένας από τους υπογράφοντες την επιστολή της ΠΑΣΚΕ κατά του ΠΑΣΟΚ.

«Ούτε δευτερόλεπτο στο ΠΑΣΟΚ όποιος υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον»

Αν και το ΠΑΣΟΚ δημοσίως δεν είχε ζητήσει την παραίτηση του κ. Παναγόπουλου από το τιμόνι της Συνομοσπονδίας Εργατών, είχε όμως αναστείλει την κομματική του ιδιότητα μετά τη δημοσιοποίηση ότι τίθεται στο μικροσκόπιο των αρχών, ενώ είναι γνωστό οι σχέσεις του με τον κ. Ανδρουλάκη ήταν επί μακρύ χρονικό διάστημα ψυχρές, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν άλλη...

Ήταν η ανακοίνωση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του κόμματος την περασμένη Κυριακή (στην πραγματικότητα επρόκειτο για την κεντρική αντίδραση της ηγεσίας στις τελευταίες εξελίξεις) με την οποία το ΠΑΣΟΚ διαχώριζε πλήρως τη θέση του από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τους συν αυτώ, υποστηρίζοντας ότι "δεν πάει άλλο" και ζητώντας την εκ βάθρων επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος. «Για το ΠΑΣΟΚ τα γεγονότα αυτά πρέπει να αποτελέσουν το έναυσμα για μια ουσιαστική αναγεννητική ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτή την κατεύθυνση η επανίδρυση της Παράταξής μας είναι αναγκαία συνθήκη. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι όμως αυτονόητο ότι συνδικαλιστικά στελέχη που έχουν αμαυρώσει την Παράταξή μας δεν έχουν θέση σε αυτή τη διαδικασία. Η ανάγκη και η ώρα για ένα νέο ξεκίνημα είναι ΤΩΡΑ. Είμαστε εδώ, έχοντας τραβήξει διαχωριστική γραμμή από προσωπικές στρατηγικές και ιδιοτελείς πρακτικές, που αμαυρώνουν τους αγώνες των εργαζομένων και της Ελληνικής Κοινωνίας για μια καλύτερη ζωή», τονιζόταν στην ανακοίνωση που φωτογράφιζε καθαρά τον κ. Παναγόπουλο και την άρνησή του να αφήσει την προεδρία της ΓΣΕΕ στη νεότερη γενιά στελεχών.

Αργά το βράδυ, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες από την Χαριλάου Τρικούπη για «κεντρική αντίδραση», ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σε κομματική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη πήρε θέση με έμμεσο τρόπο στο θέμα, μετά και την «πρόκληση» της ΠΑΣΚΕ και τις βολές, που τορπίλιζαν τη συνοχή της συνδικαλιστικής παράταξης του κόμματος. «Δεν θα επιτρεψω σε κανέναν να ξαναπληγώσει τον ελληνικό λαό και να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να θεωρεί ότι μπορεί να μείνει ένα δευτερόλεπτο μέλος του ΠΑΣΟΚ», διαμήνυσε με νόημα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.