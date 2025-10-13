Ξέσπασε ο Αταμάν για τη διαιτησία του ντέρμπι: «Ελληνορωμαϊκή πάλη σε γήπεδο μπάσκετ»

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στο πρώτο φετινό ντέρμπι «αιωνίων», επικρατώντας με 90-86 του Παναθηναϊκού AKTOR για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέτρεψαν την κατάσταση στο δεύτερο ημίχρονο, κάνοντας το 2 στα 2 και παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ωστόσο, οι «πράσινοι» δεν άφησαν ασχολίαστη τη διαιτησία της αναμέτρησης, με τον Εργκίν Αταμάν να σχολιάζει δηκτικά δύο επίμαχες φάσεις του αγώνα. Ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε αρχικά στο φάουλ που δεν δόθηκε στον Κώστα Σλούκα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη φάση όπου ο Σάσα Βεζένκοφ σκόραρε μετά από επιθετικό ριμπάουντ, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε κράτημα στον Σορτς.

«Το τραγικό μέρος του βίντεο είναι ότι το φάουλ δόθηκε στον Σλούκα και ο αντίπαλος πήγε στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Και ναι, δεν είναι αστείο. Γίναμε μάρτυρες της εφεύρεσης ενός νέου αθλήματος: της ελληνορωμαϊκής πάλης σε γήπεδο μπάσκετ. Μία πρωτιά στην παγκόσμια ιστορία», ανέφερε ο Αταμάν.