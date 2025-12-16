Ξέσπασε ο Αταμάν κατά των συμπατριωτών του: «10 χιλιάδες αμόρφωτοι έβριζαν εμένα και τη μητέρα μου»

Ο Παναθηναϊκός ΑKTOR πέτυχε σπουδαίο διπλό (81-77) και μάλιστα με ανατροπή στην Τουρκία κόντρα στην Φενέρμπαχτσε για την 16η αγωνιστική της ΕuroLeague.

Ο Τούρκος τεχνικός, Εργκίν Αταμάν, παρά τη σπουδαία νίκη της ομάδας του, εμφανίστηκε έξαλλος με τη συμπεριφορά μερίδας συμπατριωτών του φιλάθλων στην Ulker Sport Arena.

Αφήνοντας στην άκρη για λίγο το αγωνιστικό κομμάτι, ο Αταμάν στάθηκε στην ατμόσφαιρα που συνάντησε, καθώς δέχθηκε σφοδρές ύβρεις από την εξέδρα. Σε δηλώσεις του, ο προπονητής του Παναθηναϊκού εξαπέλυσε επίθεση κατά όσων τον έβριζαν, χαρακτηρίζοντάς τους ως αγράμματους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:





«Είμαι ταραγμένος, Παίξαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ξεκινήσαμε άσχημα στο δεύτερο ημίχρονο. Χάναμε την μπάλα, κάναμε λάθη και δώσαμε ρυθμό στη Φενέρπαχτσε, χάσαμε διαφορά 10 πόντων και χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα. Αλλά στο τέλος δεν καταλαβαίνω γιατί χιλιάδες φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε να βρίζουν εμένα και τη μητέρα μου. Σταματήστε να είστε επιθετικοί και ας δείξουε τι αξίζουμε μέσα στο παρκέ. Είμαι πολύ ταραγμένος, είναι αγράμματοι άνθρωποι. Κάποιος από την EuroLeague πρέπει να καταλάβει ότι αυτή η γλώσσα που μιλάνε δεν είναι δίκαιο για αυτούς που παίζουν μπάσκετ και βρίσκονται στο μπάσκετ. Είμαι περήφανος ως προπονητής Τουρκίας, αλλά αυτοί που βρίζουν είναι αμόρφωτοι άνθρωποι».