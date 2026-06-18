Ξέσπασε ο Τούχελ για τους φωτογράφους: «Εκλιπαρώ την FIFA να αλλάξει τη θέση τους, αλλιώς…»

Η εθνική Αγγλίας ξεκίνησε υποδειγματικά την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο καθώς κέρδισε με 4-2 την Κροατία στο AT&T Stadium πραγματοποιόντας μια πολύ καλή εμφάνιση.

Ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, μίλησε μετά την αναμέτρηση και αφού σχολίασε την αγωνιστική εικόνα των «τριών λιονταριών» στάθηκε και σε ένα ζήτημα που όπως είπε του «κατέστρεψε λίγο την εμπειρία». Όπως υποστήριξε ο Γερμανός προπονητής, η θέση των φωτογράφων ήταν τελείως λάθος, καθώς ήταν όλοι μπροστά του και δεν μπορούσε να δει ούτε τους παίκτες του την ώρα της ανάκρουσης των εθνικών ύμνων.

Μάλιστα ο Τούχελ... παρακάλεσε την FIFA να αλλάξει θέση στους φωτογράφους και το προσωπικό του γηπέδου ώστε να αποφεύγονται ανάλογα περιστατικά λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Πρέπει να σας πω κάτι, εκλιπαρώ την FIFA να αλλάξει τη θέση των φωτογράφων στον εθνικό ύμνο, επειδή δεν μπορούσα να δω την ομάδα μου στον εθνικό ύμνο.

Περίμενα καιρό αυτή τη στιγμή. Ήταν μια πολύ, πολύ ξεχωριστή στιγμή σήμερα και στεκόμουν μπροστά σε έναν τοίχο με 50 φωτογράφους, μισό μέτρο μακριά, και δεν μπορούσα να δω ούτε έναν παίκτη.

Αυτό κατέστρεψε λίγο την εμπειρία μου. Είναι πολύ συγκινητικό. Όταν ήμουν νέος και όταν ξεκίνησα την προπονητική, ήταν συγκεκριμένη στιγμή μού φαινόταν κάτι το πολύ μεγάλο για να μπορέσω να την ονειρευτώ».