Ξέσπασε σε λυγμούς στο άκουσμα της ποινής η νοικοκυρά του OnlyFans που φίμωσε πελάτη κι αυτός πέθανε

Περισσότερα από δύο χρόνια μετά τον θάνατο του 55χρονου Μάικλ Ντέιλ σε ερωτικό ραντεβού, σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες, η γυναίκα που βρισκόταν μαζί του εκείνο το βράδυ άκουσε την ποινή της. Η 32χρονη Μικαέλα Ρίλααρσνταμ, η παντρεμένη μητέρα τριών παιδιών που διατηρούσε μυστικά λογαριασμό στο OnlyFans και εργαζόταν ως συνοδός πολυτελείας, ξέσπασε σε κλάματα μέσα στο δικαστήριο όταν καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης.

Με δάκρυα στα μάτια, η Ρίλααρσνταμ προσπάθησε να εκφράσει τη μεταμέλειά της για τον θάνατο του 55χρονου Μάικλ Ντέιλ.

«Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια. Το "συγγνώμη" δεν είναι αρκετό», είπε ενώπιον του δικαστηρίου του Σαν Ντιέγκο που της επέβαλε την ποινή.

«Έχω ένα εκατομμύριο συναισθήματα, αλλά πάνω απ' όλα θα ήθελα να μπορούσα να γυρίσω πίσω τον χρόνο και να το αναιρέσω. Αν μπορούσα να το αλλάξω...», πρόσθεσε πριν λυγίσει.

Οι εικόνες από την ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με τη New York Post, κατέγραψαν μια γυναίκα συντετριμμένη, η οποία στεκόταν πίσω από προστατευτικό διαχωριστικό κατά την ανακοίνωση της ποινής.

California housewife has courtroom meltdown as she learns her fate for killing man in kinky sex act https://t.co/woztK4zKDD pic.twitter.com/H1zySgKQ9P — New York Post (@nypost) June 9, 2026

Η ποινή των τεσσάρων ετών

Το δικαστήριο επέβαλε στη 32χρονη ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για ανθρωποκτονία από αμέλεια, βάζοντας τέλος σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις των τελευταίων ετών στην Καλιφόρνια.

Η γυναίκα είχε δηλώσει ένοχη τον περασμένο μήνα, αποδεχόμενη την ευθύνη της για τον θάνατο του 55χρονου πελάτη.

Η αρχική κατηγορία που αντιμετώπιζε ήταν βαρύτερη, ωστόσο η υπόθεση οδηγήθηκε σε συμφωνία με τις εισαγγελικές αρχές πριν από την έναρξη της δίκης.

Η ερωτική συνεύρεση που κατέληξε σε τραγωδία

Ο Μάικλ Ντέιλ πέθανε έπειτα από ασφυξία κατά τη διάρκεια ακραίου ερωτικού ραντεβού που είχε οργανώσει με τη Ρίλααρσνταμ στην κατοικία του.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο 55χρονος είχε καταβάλει περίπου 11.000 δολάρια για τη συγκεκριμένη συνάντηση.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και αδυνατούσε να αφαιρέσει μόνος του τα αντικείμενα που εμπόδιζαν την αναπνοή του, γεγονός που οδήγησε τελικά στον θάνατό του από ασφυξία.

Η 32χρονη κάλεσε το 911 όταν αντιλήφθηκε ότι κάτι είχε πάει στραβά και επιχείρησε να του προσφέρει πρώτες βοήθειες, ωστόσο ο 55χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε εγκεφαλικά νεκρός την επόμενη ημέρα.

Η «διπλή ζωή» της 32χρονης

Η υπόθεση είχε προκαλέσει αίσθηση στις ΗΠΑ όταν αποκαλύφθηκε ότι η Ρίλααρσνταμ ήταν παντρεμένη μητέρα τριών παιδιών και ταυτόχρονα διατηρούσε δραστηριότητα ως δημιουργός περιεχομένου ενηλίκων και συνοδός πολυτελείας.

Χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Ashley SinCal» και διαφήμιζε τις υπηρεσίες της μέσω ειδικών ιστοσελίδων, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως επαγγελματία με πολυετή εμπειρία στον χώρο.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο σύζυγός της γνώριζε τη δραστηριότητά της και συμμετείχε στη διαχείριση της επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι δεν υπήρχε πρόθεση πρόκλησης θανάτου και ότι το θύμα είχε συναινέσει στη συνάντηση και στις δραστηριότητες που είχαν συμφωνηθεί εκ των προτέρων.

Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι οι πράξεις που οδήγησαν στον θάνατο του 55χρονου συνιστούσαν ανθρωποκτονία από αμέλεια, επιβάλλοντας τελικά ποινή τεσσάρων ετών φυλάκισης στη 32χρονη.