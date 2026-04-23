Ξέσπασμα Αστέρα AKTOR για το πέναλτι του Παναιτωλικού: «Απόφαση που αλλοιώνει την προσπάθειά μας»

Έντονη αντίδραση προκάλεσε στον Αστέρα AKTOR η διαιτητική απόφαση στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Παναιτωλικό, με τους Αρκάδες να εκδίδουν αιχμηρή ανακοίνωση κατά του VAR Φώτη Πολυχρόνη.



Παρά τη νίκη με ανατροπή (2-1) το βράδυ της Τετάρτης (22/04), αποτέλεσμα που τους έφερε σε τροχιά παραμονής και πάνω από ΑΕΛ και Πανσερραϊκό στη βαθμολογία, η ομάδα της Τρίπολης στάθηκε ιδιαίτερα σε φάση του 90ού λεπτού. Εκεί, σύμφωνα με την πλευρά του συλλόγου, ο VAR παρενέβη για να καταλογιστεί πέναλτι σε μία φάση που χαρακτηρίζεται «ανύπαρκτη».



Όπως υποστηρίζει ο Αστέρας, ενώ ο τερματοφύλακας είχε πλήρη κατοχή της μπάλας, ο διαιτητής κλήθηκε να εξετάσει ένα αλληλοτράβηγμα μεταξύ επιθετικού και αμυντικού αρκετά μέτρα μακριά από τη φάση, το οποίο τελικά τιμωρήθηκε με την «εσχάτη των ποινών». Οι άνθρωποι της ομάδας θεωρούν ότι πρόκειται για υπερβολική και αυθαίρετη ερμηνεία, που δεν συνάδει με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται αντίστοιχες φάσεις στο ποδόσφαιρο.



Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ κάνει λόγο για «πέναλτι-φάντασμα» και εκφράζει την απογοήτευσή της για τη χρήση του VAR, τονίζοντας ότι αντί να συμβάλλει στην απονομή δικαιοσύνης, μετατρέπεται σε εργαλείο που οδηγεί σε αμφιλεγόμενες αποφάσεις. Μάλιστα, επισημαίνει πως παρόμοια τραβήγματα εις βάρος επιθετικών της ομάδας μέσα στη σεζόν δεν τιμωρήθηκαν ποτέ με πέναλτι.



Οι Αρκάδες υπογραμμίζουν ότι η συγκεκριμένη απόφαση θα μπορούσε να τους στερήσει δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη της παραμονής, αφήνοντας αιχμές για τη γενικότερη αντιμετώπιση που έχουν λάβει κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Κλείνοντας, σημειώνουν ότι, παρότι είχαν αντιληφθεί εδώ και καιρό το κλίμα, δεν περίμεναν μια τόσο ξεκάθαρη απόφαση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την προσπάθειά τους για σωτηρία.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR διαμαρτύρεται εντονότατα για τον καταλογισμό του πέναλτι - φάντασμα στον χθεσινό αγώνα με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, το οποίο θα μπορούσε να έχει στερήσει δύο καθοριστικούς βαθμούς από την ομάδα μας.

Ο διαιτητής VAR, κ. Φώτης Πολυχρόνης στο 90ό λεπτό(!) διυλίζοντας μία μπασκετική φάση στην οποία ο τερματοφύλακας είναι πλήρως κάτοχος της μπάλας, έκρινε ότι έπρεπε να καταλογιστεί η εσχάτη των ποινών, διότι έξι μέτρα μακριά υπήρξε ένα αλληλοτράβηγμα επιθετικού και αμυντικού.

Πιστεύαμε ότι το VAR θα βοηθήσει το ποδόσφαιρο για την απονομή δικαιοσύνης. Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι γίνεται εργαλείο αυθαίρετων αποφάσεων. Αν είναι να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο το VAR, σε κάθε κόρνερ που οι παίκτες αλληλοτραβιούνται, θα πρέπει να καταλογίζεται κι ένα πέναλτι.

Πάντως, για την ομάδα μας στη διάρκεια της χρονιάς υπήρξαν πολλές ίδιες φάσεις (τραβήγματα επιθετικών μας στην αντίπαλη περιοχή), αλλά ποτέ δεν καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ μας.

Ελαφρά τη καρδία ο κ. Πολυχρόνης αποφάσισε ότι πρέπει να στερήσει δύο βαθμούς από την ομάδα μας, όταν τέτοιου είδους φάσεις σε όλα τα επίπεδα του ποδοσφαίρου, από το χαμηλότερο έως το υψηλότερο, δεν αξιολογούνται καν.

Κλείνοντας, το μήνυμα το είχαμε λάβει εδώ και πολύ καιρό, αλλά ποτέ δεν περιμέναμε μία τόσο απροκάλυπτη απόφαση, η οποία θα μπορούσε να καταδικάσει την ομάδα μας στην προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στην κατηγορία».