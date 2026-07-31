Ξέσπασμα της Έστερ Εσπόζιτο για την σχέση της με τον Εμπαπέ: «Δεν επιτρέπονται τα πάντα, βάζω όρια»

Οι φήμες που θέλουν την Έστερ Εσπόζιτο να διατηρεί σχέση με τον Κιλιάν Εμπαπέ έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα. Αφορμή στάθηκε, μεταξύ άλλων, μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο Γάλλος επιθετικός κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, την οποία διέγραψε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

Παράλληλα, η γνωστή ηθοποιός βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο ψευδών δημοσιευμάτων, καθώς κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ακόμη και εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και την απεικονίζουν μαζί με τον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η κατάσταση αυτή φαίνεται πως ξεπέρασε τα όριά της για την Εσπόζιτο, η οποία μέσω ανάρτησής της στο Instagram ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να ανεχθεί άλλο τη διασπορά ψευδών πληροφοριών και ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές ενέργειες.

«Δεν επιτρέπονται τα πάντα, βάζω όρια»

«Τους τελευταίους μήνες, και ειδικά αυτές τις μέρες, κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ψευδείς και δυσφημιστικοί τίτλοι και πληροφορίες για μένα και την προσωπική μου ζωή, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα ή με το ποια είμαι.

Παράλογες φήμες (fake news) που δημιουργήθηκαν με σκοπό να κηλιδώσουν μια ιστορία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους και να πληγώσουν την αξιοπρέπειά μου.

Δεν επιτρέπονται τα πάντα, και αυτή τη φορά βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να βάλω το όριο εδώ και να κινηθώ νομικά εναντίον των υπευθύνων».