Το Xiaomi 18 Pro Max έφτασε στην Ευρώπη, φέρνοντας μια διαφορετική πρόταση στην κατηγορία των premium smartphones. Παρουσιάστηκε διεθνώς στο Παρίσι στις 17 Νοεμβρίου και συνδυάζει μεγάλη οθόνη 6,9 ιντσών, δεύτερη οθόνη στην πλάτη, δύο κάμερες Leica των 200MP και τον Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Δεν απευθύνεται απλά σε όσους αναζητούν ένα μικρό κινητό, αλλά σε χρήστες που δίνουν προτεραιότητα στη φωτογραφία, στην ψυχαγωγία και στις προηγμένες δυνατότητες δημιουργίας περιεχομένου.

Μεγάλη οθόνη για gaming, streaming και καθημερινή χρήση

Η κύρια οθόνη διαθέτει ανάλυση 2.624 × 1.208 pixels και τεχνολογία LTPO, με προσαρμοζόμενο ρυθμό ανανέωσης από 1 έως 120Hz. Αυτό επιτρέπει ομαλή κίνηση όταν χρειάζεται και χαμηλότερο ρυθμό ανανέωσης σε πιο στατικό περιεχόμενο. Υποστηρίζονται οι τεχνολογίες Dolby Vision και HDR10+, ενώ η Xiaomi αναφέρει κορυφαία φωτεινότητα έως 4.000 nits. Τελος, στα της οθόνης, η λειτουργία Xiaomi Privacy Display περιορίζει την ορατότητα από πλάγιες γωνίες, προσθέτοντας ιδιωτικότητα στις μετακινήσεις.

Η δεύτερη οθόνη έχει πρακτικό ρόλο

Στην πλάτη βρίσκεται μια AMOLED οθόνη 2,9 ιντσών, επίσης με προσαρμοζόμενη ανανέωση 1–120Hz. Το σημαντικότερο πλεονέκτημά της για όσους τραβούν φωτογραφίες ή βίντεο είναι η προεπισκόπηση του κάδρου με τις πίσω κάμερες. Μπορεί, επομένως, ο χρήστης να αξιοποιήσει την κύρια κάμερα για selfies ή αυτοβιντεοσκόπηση, χωρίς να μαντεύει πού βρίσκεται μέσα στο κάδρο. Μαζί με όλες τις άλλες λειτουργίες, μπορεί ακόμη να δώσει εντολή στο ΑΙ να του φτιάξει μια δική του κάρτα ή και ένα δικό του widget ή και videogame για την πίσω αυτή οθόνη!

Δύο κάμερες 200MP με υπογραφή Leica

Το φωτογραφικό σύστημα περιλαμβάνει κύρια κάμερα 200MP με αισθητήρα Light Fusion 960L, διάφραγμα f/1,67 και οπτική σταθεροποίηση. Η τεχνολογία LOFIC HDR στοχεύει στη διαχείριση σκηνών με μεγάλες διαφορές φωτεινότητας. Δίπλα της βρίσκεται τηλεφακός 200MP, επίσης με οπτική σταθεροποίηση, ισοδύναμης εστιακής απόστασης 75mm. Μια υπερευρυγώνια κάμερα 50MP συμπληρώνει το σύνολο. Για πιο απαιτητική παραγωγή περιεχομένου, υποστηρίζονται φωτογραφίες RAW, βίντεο Dolby Vision έως 4K/120fps και εγγραφή Log.

Ισχυρό hardware και HyperOS 4

Ο Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 κατασκευάζεται στα 2nm και συνοδεύεται από μνήμη LPDDR5X και αποθήκευση UFS 4.1. Οι διεθνείς διαμορφώσεις είναι 12GB/256GB, 12GB/512GB και 16GB/1TB, ενώ το σύστημα Xiaomi 3D IceLoop αναλαμβάνει τη διαχείριση της θερμότητας. Το HyperOS 4 πλαισιώνεται από λειτουργίες Xiaomi HyperAI, Google Gemini και Circle to Search. Η διεθνής έκδοση διαθέτει μπαταρία 7.050mAh και υποστηρίζει ενσύρματη φόρτιση 100W και ασύρματη 50W.

Η αξία του Xiaomi 18 Pro Max βρίσκεται στον συνδυασμό ευέλικτων καμερών, πίσω οθόνης, ισχυρού hardware και μεγάλης μπαταρίας, δημιουργώντας ένα σύνολο για όσους θέλουν το smartphone τους να λειτουργεί και ως εργαλείο δημιουργίας, όχι μόνο επικοινωνίας.