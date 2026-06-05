Xiaomi 18: Πρώτες πληροφορίες για την οθόνη και τη μπαταρία του

Το Xiaomi 18 αναμένεται, σύμφωνα με νέα διαρροή από την Κίνα, να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο και να φέρει σημαντικές αναβαθμίσεις σε οθόνη και μπαταρία σε σχέση με τον προκάτοχό του, το Xiaomi 17. Η συσκευή λέγεται ότι θα διαθέτει επίπεδη οθόνη 6,4 ιντσών, ελαφρώς μεγαλύτερη από το 6,3” panel του Xiaomi 17, διατηρώντας όμως τον ίδιο λόγο πλευρών 19,5:9. Η οθόνη αναμένεται να έχει «2K» ανάλυση, ανεβάζοντας την ευκρίνεια σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, ενώ γίνεται λόγος και για εξαιρετικά λεπτά bezels και μεγάλες στρογγυλεμένες γωνίες, για πιο σύγχρονη αισθητική και καλύτερη αξιοποίηση της πρόσοψης.



Μπαταρία που «ξεκινά από 7…»

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα της μπαταρίας. Σύμφωνα με τη διαρροή, η χωρητικότητα του Xiaomi 18 «ξεκινά από 7.ΧΧΧ mAh», με έναν σχολιαστή στο Weibo να εκτιμά ότι μπορεί να φτάνει ακόμη και τα 7.800 mAh. Ακόμα κι αν τελικά μείνει στα 7.000 mAh, παραμένει πολύ μεγαλύτερη από την μπαταρία των 6.330 mAh του Xiaomi 17, προσφέροντας θεωρητικά σαφώς βελτιωμένη αυτονομία, ειδικά αν συνδυαστεί με βελτιστοποιήσεις σε chipset και λογισμικό. Ειδικοί τονίζουν ότι, ανεξάρτητα από την ακριβή τιμή, η αύξηση χωρητικότητας είναι σημαντική και φέρνει το «vanilla» Xiaomi 18 πιο κοντά στα μεγέθη που βλέπουμε συνήθως σε «Max» ή Ultra εκδόσεις.



Κάμερες και φήμες για την υπόλοιπη σειρά

Η συγκεκριμένη διαρροή δεν αποκαλύπτει νέα στοιχεία για το σύστημα καμερών του βασικού Xiaomi 18, πέρα από μια αναφορά ότι προηγούμενες φήμες μιλούσαν για telephoto κάμερα 200MP, διατηρώντας ταυτόχρονα τον βασικό αισθητήρα στα 50MP, όπως στο Xiaomi 17. Αντίθετα, περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν για τα Xiaomi 18 Pro και 18 Pro Max, τα οποία, σύμφωνα με τον γνωστό leaker Digital Chat Station, αναμένεται να εξοπλιστούν με δύο κάμερες 200MP (κύρια και telephoto), στοχεύοντας ξεκάθαρα στην κορυφή της mobile φωτογραφίας.

Παράλληλα, για τις Pro εκδόσεις κάνουν τον γύρο των leaks και άλλα χαρακτηριστικά, όπως μεγάλες οθόνες LTPO/LIPO OLED έως 6,9 ιντσών, ακόμα μεγαλύτερες μπαταρίες πάνω από 7.000 mAh και ισχυρά chipsets Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, τα οποία συνολικά ανεβάζουν τον πήχη στα Android flagships.



Όλα δείχνουν λανσάρισμα τον Σεπτέμβριο

Παρότι η Xiaomi δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα τη σειρά Xiaomi 18, οι περισσότερες διαρροές συγκλίνουν σε λανσάρισμα τον Σεπτέμβριο για την κινεζική αγορά, συνεχίζοντας τον ετήσιο κύκλο ανανέωσης που είδαμε με το Xiaomi 17. Αν οι πληροφορίες για οθόνη 6,4” 2K και μπαταρία τουλάχιστον 7.000 mAh επαληθευτούν, το Xiaomi 18 θα αποτελέσει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα «compact» flagships της χρονιάς, συνδυάζοντας σχετικά μαζικές διαστάσεις με specs που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε μόνο σε μεγαλύτερα μοντέλα.