Xiaomi 18 series: διαρροές δείχνουν παγκόσμιο λανσάρισμα για τα Pro, νέα κάμερα και μεγάλες μπαταρίες

Νέες διαρροές για τη σειρά Xiaomi 18 δείχνουν ότι η εταιρεία ετοιμάζει ένα από τα πιο φιλόδοξα λανσαρίσματα smartphone της των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με αναφορές από κινεζικά ΜΜΕ, η επόμενη γενιά συσκευών-ναυαρχίδων της Xiaomi αναμένεται να φτάσει σε περισσότερες αγορές απ’ ό,τι συνήθως, με ιδιαίτερη έμφαση και στην Ευρώπη. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα Xiaomi 18 Pro και Xiaomi 18 Pro Max φαίνεται πως θα κυκλοφορήσουν διεθνώς, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και χρόνια για αυτήν την κατηγορία.



Τα μοντέλα της σειράς

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικά τέσσερα μοντέλα, με το Xiaomi Mix Fold 5 να ενδέχεται να κυκλοφορήσει με την ονομασία Xiaomi 18 Fold. Την ίδια στιγμή, φαίνεται πως το Xiaomi 18 Ultra ίσως τελικά να μην υπάρξει ως ξεχωριστό μοντέλο, καθώς το Xiaomi 18 Pro Max αναμένεται να αναλάβει τη θέση της κορυφαίας συσκευής στη σειρά. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι το βασικό Xiaomi 18 ίσως περιοριστεί σε διπλή κάμερα, με κύριο αισθητήρα 200MP και υπερευρυγώνιο φακό, χωρίς telephoto.

Makes sense. Since April Xiaomi added several (not yet implemented) translations related with back screen to Global Themes app, for example about AI lite apps. https://t.co/M66LYDZ14L pic.twitter.com/dRG9hZdTV2 — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) July 24, 2026

Κάμερες, οθόνες και παγκόσμια διάθεση

Τα Xiaomi 18 Pro και Pro Max φέρονται να κρατούν το χαρακτηριστικό δεύτερης οθόνης στο πίσω μέρος του camera module, με βελτιωμένη λειτουργικότητα για εφαρμογές, games και χαρακτηριστικά AI. Στο φωτογραφικό κομμάτι, το Pro αναμένεται να φέρει διπλή διάταξη 200MP, ενώ το Pro Max φαίνεται να στοχεύει ακόμη ψηλότερα, με 200MP κεντρικό αισθητήρα, 200MP telephoto και 50MP ultra-wide. Ταυτόχρονα, οι φήμες μιλούν για μπαταρία έως 7.000mAh στο Pro και έως 8.500mAh στο Pro Max.



Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η Xiaomi θα κάνει πιο επιθετικό παγκόσμιο άνοιγμα με τη σειρά 18, φέρνοντας τα Pro μοντέλα σε αγορές όπως η Ευρώπη, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Τουρκία, η Ινδονησία και η Ταϊβάν