Η Xiaomi φέρεται να δοκιμάζει ένα μη αναδιπλούμενο κινητό στα πρότυπα του Huawei Pura X View, σύμφωνα με πληροφορία από τον Digital Chat Station. Σύμφωνα με δημοσίευμα, νέα διαρροή συνδέει την εταιρεία με τη δοκιμή μιας συσκευής τύπου «candybar», δηλαδή συμβατικής, μη αναδιπλούμενης κατασκευής, με διαφορετικές αναλογίες οθόνης από τα συνήθη μακρόστενα smartphones.

Τι αναφέρει η διαρροή για τη Xiaomi

Η πληροφορία προέρχεται από τον Digital Chat Station, ο οποίος υποστηρίζει ότι ένας κατασκευαστής Android δοκιμάζει smartphone με φαρδιά οθόνη. Ο ίδιος δεν αναφέρει ευθέως το όνομα της εταιρείας, ωστόσο, το emoji που χρησιμοποιεί στην ανάρτησή του παραπέμπει στη Xiaomi.

Xiaomi's Wide Candybar Phone Details Have Surfaced, with a Launch Planned for the Second Half of 2027.



Expected Specs:

• 6.3–6.4 inch display

• 16:9 aspect ratio with 1mm bezels

• OLED display with BT.2020 colour gamut support

• 200MP camera setup

• 6,000mAh battery pic.twitter.com/bqj8awsUZr — Tech Ultimatum (@TechieUltimatum) November 16, 2026

Οθόνη 16:9 ή 16:10 και πλευρικός αισθητήρας

Το υπό εξέταση smartphone αναμένεται να διαθέτει οθόνη με αναλογία 16:10 ή 16:9, παρόμοια με εκείνη του Huawei Pura X View, αλλά προς το παρόν δεν διευκρινίζεται ποια από τις δύο αναλογίες θα επιλεγεί, ούτε αποκαλύπτονται η διαγώνιος, η ανάλυση ή ο ρυθμός ανανέωσης του πάνελ. Ο Digital Chat Station αναφέρει επίσης ότι η συσκευή διαθέτει πλευρικά τοποθετημένο αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων και αυτό είναι το μοναδικό πρόσθετο χαρακτηριστικό που παραθέτει το δημοσίευμα.

Αντίστοιχη συσκευή φέρεται να ετοιμάζει η Oppo

Η Xiaomi δεν είναι η μόνη εταιρεία που συνδέεται με αυτή την κατηγορία. Η Oppo φημολογείται ότι αναπτύσσει δικό της smartphone με φαρδιά οθόνη, το οποίο θα ενταχθεί στη σειρά Reno. Για τη συγκεκριμένη συσκευή έχουν αναφερθεί οθόνη 6,35 ιντσών, μπαταρία 8.000mAh, δύο πίσω κάμερες των 200MP και επεξεργαστής Dimensity 9600M.

Κινήσεις από Doogee, Coolpad και Huawei

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι Doogee και Coolpad έχουν ήδη ακολουθήσει την τάση με δικά τους κινητά φαρδιάς οθόνης. Παράλληλα, η Huawei φέρεται να προετοιμάζει μια οικονομικότερη πρόταση αντίστοιχης σχεδίασης, υπό τη νέα υπο-μάρκα της Osta. Η πιθανή συμμετοχή της Xiaomi προσθέτει ακόμη ένα όνομα στις αναφορές για τη συγκεκριμένη κατηγορία που ίσως μας απασχολήσει ιδιαίτερα το επόμενο διάστημα.