«Ξηλώθηκε» μεγάλο κύκλωμα ναρκωτικών στην Κορινθία - Πώς διακινούσαν κάνναβη και κοκαΐνη

Σε καίριο πλήγμα κατά της διακίνησης ναρκωτικών στην Κορινθία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, εξαρθρώνοντας οργανωμένη εγκληματική συμμορία που είχε αναπτύξει πολυσχιδή δράση στην ευρύτερη περιοχή του Κιάτο.

Η επιχείρηση στήθηκε μεθοδικά από το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων και κορυφώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20/4), με τη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 58 και 24 ετών. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 23χρονος, ενώ η υπόθεση φαίνεται να έχει ευρύτερες προεκτάσεις.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει ακόμη έναν 23χρονο ημεδαπό.

Ειδικότερα, ύστερα από συστηματική και ενδελεχή αστυνομική έρευνα που διεξήγαγαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, αλλά και αποτελέσματα φυσικών και επιστημονικών μεθόδων, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες από τις αρχές Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους έως και τη σύλληψη τους, είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με δομημένη δράση και διακριτούς ρόλους.

Κατασχέσεις που αποκαλύπτουν το εύρος της δράσης

Περαιτέρω, στην κατοχή του 24χρονου, καθώς και σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες και χώρους που χρησιμοποιούσαν τα ανωτέρω μέλη της οργάνωσης, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 2.832,7 γραμμαρίων,

ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), βάρους 46,7 γραμμαρίων,

ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 40,1 γραμμαρίων,

10 ναρκωτικά δισκία mdma (ecstasy),

6 ζυγαριές ακριβείας,

1 κινητό τηλέφωνο,

το χρηματικό ποσό των 1.135 ευρώ, ως προερχόμενο από την τέλεση αξιόποινων πράξεων,

εξοπλισμός που σχετίζεται με καλλιέργεια φυτών κάνναβης εσωτερικού χώρου κάνναβης (ανεμιστήρες, ψηφιακά θερμόμετρα – υγρόμετρα, ψηφιακό όργανο μέτρησης PH, λάμπες μεγάλης ισχύος, δοσομετρητής, ρολά από ανακλαστικό φύλλο, τέντες – σκηνές καλλιέργειας, υγρά λιπάσματα φυτών κ.α),

πλήθος νάιλον συσκευασιών

χειρόγραφες σημειώσεις

3 κάμερες παρακολούθησης καταγραφής σκηνών υψηλής ευκρίνειας και

δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Τέλος, στη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, οι οποίοι όπως προέκυψε προμηθεύονταν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, από τα προαναφερθέντα μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων.