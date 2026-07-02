Αθήνα: Βίντεο με τη δράση κυκλώματος οπαδών – Συλλήψεις για εμπρησμούς, επιθέσεις και εκβιασμούς

Σημαντικό πλήγμα σε εγκληματική οργάνωση που αποτελούνταν από οπαδούς αθλητικής ομάδας της Αττικής κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από πολύμηνη έρευνα που αποκάλυψε ένα πολυσχιδές δίκτυο με δράση στην οπαδική βία, τη διακίνηση ναρκωτικών, τους εκβιασμούς και τους εμπρησμούς.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 1ης Ιουλίου σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας συνελήφθησαν δέκα μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 29 ταυτοποιημένα άτομα, άγνωστοι συνεργοί, καθώς και επτά γονείς που κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας των ανήλικων παιδιών τους.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά βαριών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ληστείες, βαριές και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, εκβιάσεις, εμπρησμούς, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, καθώς και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Είχαν οργανωμένη δομή και επιχειρησιακό σχέδιο

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει συστηματική δράση τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025. Αν και δεν λειτουργούσε με αυστηρή ιεραρχία, διέθετε πρόσωπα με ηγετικό ρόλο, τα οποία καθοδηγούσαν τα υπόλοιπα μέλη, σχεδίαζαν τις επιθέσεις και συντόνιζαν τις κινήσεις της ομάδας.

Ως «ορμητήριο» χρησιμοποιούσαν σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών, ο οποίος λειτουργούσε με νομιμοφανές προκάλυμμα. Τα μέλη της ομάδας κινούνταν οργανωμένα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, χρησιμοποιώντας ξύλινα κοντάρια, καδρόνια, μεταλλικά αντικείμενα, σφυριά, φωτοβολίδες, πυρσούς και άλλα αντικείμενα, με στόχο την επικράτηση έναντι οργανωμένων οπαδών αντίπαλων ομάδων.

Δείτε βίντεο με τη δράση τους:

Παράλληλη δράση στη διακίνηση ναρκωτικών

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι μέρος των μελών είχε συγκροτήσει ξεχωριστό κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Τα ηγετικά στελέχη προμηθεύονταν κοκαΐνη, ακατέργαστη κάνναβη, «ροζ κοκαΐνη» και ecstasy, διανέμοντάς τα σε κατώτερα μέλη, τα οποία πραγματοποιούσαν τις πωλήσεις σε χώρους διασκέδασης, ιδιωτικές συγκεντρώσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, ακόμη και σε σχολικές μονάδες και κατάστημα κράτησης.

Παράλληλα, προέκυψε ότι για την είσπραξη χρηματικών οφειλών τα μέλη προχωρούσαν σε απειλές, εκβιασμούς και πράξεις βίας, ενώ διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους και σε δύο υποθέσεις εμπρησμών που συνδέονταν με οικονομικές διαφορές.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ορισμένα από τα ηγετικά στελέχη φέρονται να παραβίαζαν κατ' εξακολούθηση τους περιοριστικούς όρους που τους είχαν επιβληθεί από τη Δικαιοσύνη, συνεχίζοντας να δίνουν το «παρών» σε αθλητικές εκδηλώσεις, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες συνδέσμων και να εμπλέκονται σε νέες αξιόποινες πράξεις.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες σε 14 κατοικίες, σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών και οχήματα, με τη συνδρομή δικαστικών λειτουργών και αστυνομικών σκύλων, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

18 ξύλινα κοντάρια,

φωτοβολίδες, πυρσοί και εκρηκτικά αντικείμενα,

αεροβόλα όπλα, γκλοπ, σουγιάδες και φυσίγγια,

ποσότητες κάνναβης και εξοπλισμός διακίνησης ναρκωτικών,

18 κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικός υπολογιστής,

καταγραφικό καμερών που επιτηρούσε δημόσιο χώρο,

δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσικλέτα και χρηματικά ποσά.

ΕΛΑΣ

Οι υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας οδήγησε στην εξιχνίαση σειράς σοβαρών περιστατικών, μεταξύ των οποίων:

οργανωμένη συμπλοκή στον Κολωνό τον Αύγουστο του 2025, επίθεση σε φιλάθλους μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα τον Σεπτέμβριο του 2025, προκαθορισμένο «ραντεβού» οπαδών τον Σεπτέμβριο του 2025, ληστρική επίθεση σε βάρος αλλοδαπού τον Μάρτιο του 2026, νέα συμπλοκή στον περιβάλλοντα χώρο αθλητικής εγκατάστασης, δύο στοχευμένες επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2026, υποθέσεις εκβιασμών, εμπρησμών και διακίνησης ναρκωτικών που συνδέονταν με τη δράση της οργάνωσης.

Παράλληλα, εξιχνιάστηκε και η επίθεση που σημειώθηκε στις 14 Ιουνίου 2026 σε βάρος μέλους της συγκεκριμένης οργάνωσης από οργανωμένους οπαδούς άλλης αθλητικής ομάδας. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα και σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία.

Οι δέκα συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του κυκλώματος.