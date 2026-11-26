Η Black Friday φέρνει δυνατές προσφορές σε προϊόντα Xtorm και Nacon, καθώς και σε δημοφιλείς τίτλους gaming και είναι μια καλή ευκαιρία να αποκτήσει κανείς προϊόντα υψηλής ποιότητας σε πιο ελκυστικές τιμές.

Xtorm: περισσότερη ενέργεια, περισσότερη ελευθερία

Η Xtorm προσφέρει προηγμένες λύσεις φόρτισης με έμφαση στην αξιοπιστία. Στη γκάμα περιλαμβάνονται powerbanks μεγάλης χωρητικότητας και υψηλής ισχύος, που καλύπτουν ακόμη και τις ανάγκες φόρτισης ενός laptop. Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν επίσης σύγχρονες Magnetic λύσεις ασύρματης φόρτισης και έξυπνα αξεσουάρ, όπως ενσωματωμένο Kickstand για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση. Οι εκπτώσεις φτάνουν έως -35% σε επιλεγμένα προϊόντα. Ξεχωρίζουν δύο μοντέλα και συγκεκριμένα το powerbank 67W / 27.000mAh που φορτίζει γρήγορα ακόμη και laptop και το powerbank 45W / 40.000mAh που προσφέρει εντυπωσιακή αυτονομία και πολλαπλές φορτίσεις εν κινήσει.

Ενδεικτικές τιμές:

• 67W Fuel Series Powerbank 27.000mAh: από 99,99€ στα 69,99€

• 20W Magnetic Wireless Powerbank 10.000mAh: από 59,99€ στα 39,00€

• 45W Powerbank 40.000mAh: από 79,90€ στα 64,90€



Gaming software σε τιμές Black Friday

Οι προσφορές επεκτείνονται και στο gaming software, με επιλεγμένους τίτλους σε ειδικές τιμές, όπως τα Call of Duty: Modern Warfare 4: από 84,00€ στα 69,00€, Control Resonant από 64,90€ στα 54,90€, Toy Story Retro Round Up & Toy Story 3 Complete Edition Double Pack από 49,99€ στα 34,99€ και Hollow Knight από 39,99€ στα 24,99€.

Nacon: controllers και RIG headsets

Η Nacon συμμετέχει στη φετινή Black Friday με ειδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα gaming και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών για παίκτες σε PlayStation 5, Xbox, PC και Nintendo Switch. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα controllers της σειράς Revolution, όπως το NACON Revolution 5 Pro για PS5 και το Revolution X Unlimited για Xbox και PC. Τα Revolution controllers διατίθενται στα 169,99€ από 199,99€. Προσφορές υπάρχουν και σε gaming headsets της σειράς RIG, όπως τα RIG 300 PRO και RIG R5 PRO HS, με τις τιμές σε controllers και headsets να ξεκινούν από τα 24,99€.