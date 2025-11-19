Ξυλοδαρμός 16χρονου στο Ηράκλειο: «Δείτε πώς έκανα τη μούρη του» φώναζαν ενώ βιντεοσκοπούσαν

«Κοίτα ρε βλάκα πώς έχω κάνει τη μούρη σου, δείτε πώς τον έκανα» φέρεται να φώναζε όσο κατέγραφε το σκηνικό στο κινητό του τηλέφωνο ένας εκ των πέντε ανηλίκων που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό 16χρονου μαθητή, το πρωί της Δευτέρας, σε σχολείο του Ηρακλείου Κρήτης.

Το επεισόδιο προκλήθηκε με αφορμή την κλοπή δύο εβδομάδες πριν του προστατευτικού κράνους του 16χρονου παθόντα. Φίλος του τελευταίου τού υπέδειξε έναν άλλον ανήλικο ως κάτοχο του κλεμμένου κράνους και ο παθόντας θέλησε να ελέγξει αν ευσταθεί η πληροφορία με αποτέλεσμα να ακολουθήσει το επεισόδιο του ξυλοδαρμού, αναφέρει το Cretalive.

Ο 16χρονος καταγγέλλει ότι τρεις από τους πέντε ανήλικους, τα δύο αδέρφια, τον ξυλοκόπησαν αλλεπάλληλες φορές. Για τον έναν αδερφό περιγράφει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι τον χτύπησε πολλές φορές με γροθιές στο πρόσωπο και τραβούσε βίντεο, για τον δεύτερο αναφέρει ότι συνέδραμε στον αδερφό του να τον χτυπήσει και πιθανότατα χτυπούσε και ο ίδιος, ο τρίτος της παρέας του έκανε κεφαλοκλείδωμα και του έριξε επίσης γροθιές. Ως προς τον ρόλο των άλλων δύο ανήλικων, ο 16χρονος υποστηρίζει ότι βρίσκονταν στον κύκλο των ατόμων που του επιτέθηκαν, οι ίδιοι ωστόσο δεν τον χτύπησαν, δεν έκαναν, όμως, καμία κίνηση να αποτρέψουν τον ξυλοδαρμό του, απεναντίας έδειχναν να υποστηρίζουν εκείνους που τον χτυπούσαν.

Μία γειτόνισσα ήταν εκείνη που άρχισε να φωνάζει από το μπαλκόνι, κάνοντας γνωστό ότι είχε καλέσει την Αστυνομία. Ο 16χρονος περιγράφει ότι οι πέντε εξαφανίστηκαν στα στενά και ο ίδιος ζαλισμένος και με το δεξί μάτι πρησμένο μπήκε στο σχολείο για να τον κοιτάξει η νοσηλεύτρια. Στο σημείο κατέφθασαν αστυνομικοί, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 16χρονο στο Βενιζέλειο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Διαπιστώθηκε ότι είχε σπάσει αγγείο στο μάτι του, δεν χρειάστηκε όμως να νοσηλευθεί.

Σε βάρος των πέντε ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για σοβαρά αδικήματα, που αφορούν τα αδικήματα της: απόπειρας βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου ατόμου (η δίωξη αυτή αφορά σε τρεις από τους πέντε ανήλικους), απλή συνέργεια με ψυχική συνδρομή στην απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης (η δίωξη αφορά σε δύο κατηγορούμενους), φθορά ξένης ιδιοκτησίας, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξύβριση, απειλή και κλοπή.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης των πέντε ανηλίκων, Κώστα Παπαμαστοράκη και Φραγκίσκο Λαμπρινό, πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη 20/11, ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.