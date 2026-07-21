Ξυλοδαρμός 15χρονης στο Ηράκλειο: «Και οι δύο έδωσαν ξύλο», λέει πατέρας ανήλικης συλληφθείσας

Για «ανόητο καυγά» όπου και οι δύο πλευρές «έδωσαν και έφαγαν ξύλο», κάνει λόγο ο πατέρας της μίας ανήλικης κοπέλας που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό 15χρονης στο Ηράκλειο, το απόγευμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου.

Με το βίντεο από τον βίαιο καυγά να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και να προκαλεί σοκ, οι δύο μαθήτριες 14 και 15 ετών που συνελήφθησαν για το περιστατικό, οδηγήθηκαν χθες Δευτέρα (20/7) ενώπιον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Οι θεατές που «επευφημούσαν»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, στο οπτικό υλικό φαίνεται η 15χρονη που κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό να συμπλέκεται με ένα από τα δύο κορίτσια που συνελήφθησαν. Γύρω τους βρίσκονται αρκετά παιδιά που, αντί να παρεμβαίνουν, φαίνονται απλώς να παρακολουθούν το περιστατικό, ενθαρρύνοντας τις εμπλεκόμενες να συνεχίσουν τη συμπλοκή. Μάλιστα, ακούγονται φράσεις όπως «πιάσε την από τα μαλλιά» ή «πιάσε πέτρα».

Σε δηλώσεις του έξω από τα Δικαστήρια Ηρακλείου ο πατέρας της μίας από τις δύο ανήλικες, υποστήριξε ότι η πραγματική εικόνα των γεγονότων απέχει από αυτή που έχει μέχρι στιγμής παρουσιαστεί, κάνοντας λόγο για έναν «καυγά μεταξύ ανηλίκων και όχι για επίθεση με μία μόνο παθούσα». Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κόρη του φέρει επίσης τραύματα, ωστόσο δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να εξεταστεί.

«Δεν υπάρχει θύμα. Συναντήθηκαν δύο κορίτσια για κάποια διαφορά που είχαν, έδωσαν ξύλο και έφαγαν ξύλο. Ό,τι έχει πάθει το ένα κορίτσι, το ίδιο έπαθε και το δικό μου παιδί, απλώς δεν πρόλαβα να το πάω στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω από πού ξεκίνησε ο καυγάς», είπε ο πατέρας της μίας ανήλικης συλληφθείσας.

Για «ανόητο καυγά» μιλά ο πατέρας της συλληφθείσας

Όπως σημείωσε, ενημερώθηκε για την υπόθεση από τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν και πέρασε περίπου 12 ώρες στα κρατητήρια χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς είχε συμβεί. Υπογράμμισε ότι μετά τη μήνυση σε βάρος της κόρης του, που υποβλήθηκε από τον πατέρα της 15χρονης φερόμενης παθούσας και η δική τους πλευρά θα προχωρήσει σε ανάλογες κινήσεις.

Διευκρίνισε πάντως ότι δεν επιχειρεί να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά της κόρης του. «Δεν δικαιολογώ το παιδί μου. Έπρεπε να είχε γίνει διαφορετικός χειρισμός. Όμως η υπόθεση δεν είναι όπως παρουσιάζεται και αυτό φαίνεται από τα βίντεο που εξετάζουν οι αστυνομικοί», ανέφερε, επιμένοντας ότι πρόκειται για μία υπόθεση που έχει λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από έναν «ανόητο καυγά» μεταξύ ανηλίκων.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, εκτός από τους γονείς των δύο ανήλικων που συνελήφθησαν, βρέθηκε και η μητέρα του τρίτου κοριτσιού, 16 ετών, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και δεν συνελήφθη καθώς είχε παρέλθει το χρονικό πλαίσιο του αυτοφώρου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η 16χρονη μετέβη το πρωί της Δευτέρας (20/7) μαζί με τη μητέρα της στην Ασφάλεια Ηρακλείου, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του πατέρα της 15χρονης που φέρεται ως παθούσα.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, μέσω διαδικτυακών ομάδων υπήρχαν από την 15χρονη αναρτήσεις και προτροπές για συγκέντρωση σε συγκεκριμένο «ερημικό σημείο» για να «ξεκαθαριστούν λογαριασμοί». Το επίκεντρο της «διαμάχης» -όπως αναφέρουν οι πληροφορίες - ήταν ένα αγόρι.

Πώς έγινε το βίαιο περιστατικό

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, τρεις ανήλικες είχαν προηγουμένως συμφωνήσει να συναντηθούν σε σημείο κοντά στο παλιό ΚΤΕΛ Ηρακλείου, προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους.

Ωστόσο, η συνάντηση εξελίχθηκε σε επεισόδιο βίας, καθώς η 15χρονη φέρεται να δέχθηκε επίθεση και χτυπήματα από τις δύο άλλες ανήλικες, 14 και 16 ετών.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, μία ακόμη ανήλικη, ηλικίας 15 ετών, φέρεται να κατέγραφε τον ξυλοδαρμό με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενθάρρυνε τις δύο κοπέλες που συμμετείχαν στην επίθεση.

Μετά τον ξυλοδαρμό, η 15χρονη μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, αποχώρησε, καθώς οι γιατροί έκριναν ότι δεν χρειαζόταν νοσηλεία. Το νοσοκομείο ήταν εκείνο που ενημέρωσε την Αστυνομία για το συμβάν.

Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνέλαβαν τη 14χρονη, η οποία φέρεται να συμμετείχε στον ξυλοδαρμό, καθώς και τη 15χρονη που φέρεται να βιντεοσκόπησε το περιστατικό.

Συνελήφθησαν επίσης οι γονείς των δύο κοριτσιών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Η 16χρονη, η οποία επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, δεν εντοπίστηκε εντός της προθεσμίας του αυτοφώρου.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων των ανηλίκων, προκειμένου να εξεταστεί το περιεχόμενό τους στο πλαίσιο της προανάκρισης. Την υπόθεση χειρίζεται το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.