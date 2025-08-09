Ξυλοδαρμός εργαζόμενου καθαριότητας στην Αθήνα: Συνελήφθη άλλο ένα άτομο - Πώς προσπάθησε να ξεφύγει

Στη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου που συμμετείχε στον ξυλοδαρμό του υπαλλήλου καθαριότητας στον Άγιο Παντελεήμονα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για έναν 38χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και βία κατά υπαλλήλων κατά συναυτουργία.

Υπενθυμίζεται ότι όλα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης 7ης Ιουνίου, στην οδό Νιόβης, κοντά στην πλατεία Αμερικής, ο 38χρονος μαζί με άλλα άτομα, αφού αποβιβάστηκαν από όχημα, ξυλοκόπησαν υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και στη συνέχεια διέφυγαν από το σημείο.

Δείτε το βίντεο από την επίθεση:

Ντοκουμέντο: Η άγρια επίθεση με κλωτσιές και γροθιές σε εργαζόμενο καθαριότητας στην Κυψέλη pic.twitter.com/JRmhQJNOXy — Flash.gr (@flashgrofficial) June 9, 2025

Προσπάθησε να ξεφύγει δείχνοντας πλαστή ταυτότητα

Κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων στο πλαίσιο διενεργηθείσας προανάκρισης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, ταυτοποιήθηκε ο 38χρονος ως ένας εκ των εμπλεκομένων στο περιστατικό και σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψής.

Το βράδυ της Τετάρτης 6 Αυγούστου κατά διάρκεια περιπολίας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, αστυνομικοί της Ομάδας εντόπισαν τον 38χρονο και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Μάλιστα προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη παρουσίασε πλαστή ταυτότητα.

Κατά τον έλεγχο στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και ecstasy.

Στη συνέχεια, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων του σε βάση δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν εκ των δραστών του ξυλοδαρμού.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.