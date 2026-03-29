Ξυλοκόπησαν και μαχαίρωσαν ανήλικο στο κέντρο του Αγρινίου -Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τρεις 17χρονοι

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Αγρίνιο, λίγα μέτρα από την κεντρική πλατεία, το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου. Ένας 16χρονος δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα αρκετών νεαρών και χτυπήματα με σουγιά στο πόδι.



Υπήρξαν έξι προσαγωγές νεαρών ατόμων αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν αποδείχθηκε η εμπλοκή τους στην υπόθεση. Ωστόσο, σύμφωνα με το agrinionews, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών ανήλικων (17χρονων) που φέρονται να εμπλέκονται. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και αναζητούνται από τις αστυνομικές Aρχές.

Το θύμα βρισκόταν στο σημείο με συγγενικό του άτομο όταν δέχθηκε την επίθεση, ωστόσο στις Αρχές ανέφερε πως με κάποιους είχε προηγούμενα. Διακομίσθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου ενώ η αρχική ανησυχία για την κατάστασή του, καθώς είχε χάσει πολύ αίμα, ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκε. Αξίζει να αναφέρουμε ότι εξετάστηκε και το ενδεχόμενο διακομιδής του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.