Yamaha Tracer 9 GT+: Επαναπροσδιορίζοντας τις προσδοκίες

Διαθέτοντας τον βραβευμένο κινητήρα CP3 της Yamaha, η Tracer 9 GT+ προσφέρει τα καλύτερα στοιχεία από όλες τις κατηγορίες, με τις ζωηρές επιδόσεις και τον μοναδικό χαρακτήρα της. Χρησιμοποιώντας τη νέα μετάδοση Y-AMT και μια σειρά από άλλα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα, η Tracer 9 GT + προσφέρει την πιο καθηλωτική και προσωποποιημένη sports touring εμπειρία μέχρι σήμερα, αλλάζοντας την από άνετη και ξεκούραστη σε διασκεδαστική και συναρπαστική, ανάλογα με τις εκάστοτε διαθέσεις του αναβάτη.

Η σπορ κληρονομιά της Yamaha είναι εμφανής στην Tracer 9 GT + με το πλαίσιο Deltabox και την ημι- ενεργή ανάρτηση της ΚΥΒ να συνδυάζονται για να συμβάλλουν σε μια μοτοσυκλέτα που θα σας επιτρέπει να την "πιέζετε" έντονα στον αγαπημένο σας δρόμο, χωρίς κανένα συμβιβασμό. Με τις ενσωματωμένες λειτουργίες οδήγησης, η Tracer 9 GT + προσαρμόζεται στο περιβάλλον της, με το σύστημα προβολέων LED τύπου Matrix να παρέχει νέα επίπεδα φωτισμού κατά την οδήγηση τη νύχτα.

Μεταφερθείτε στο μέλλον

Προσφέροντας τον τέλειο συνδυασμό Sport και Touring, η Tracer 9 GT + είναι ο ιδανικός συνοδοιπόρος στο ταξίδι σας. Κάνοντας το ντεμπούτο της νέας τεχνολογίας που βελτιώνει την οδήγησή σας, το απόλυτο Sports Tourer της Yamaha θέτει νέα πρότυπα για τη μεσαία κατηγορία. Εξοπλισμένη με έναν ολοκαίνουριο προσαρμοζόμενο προβολέα και με τη μετάδοση Y-AMT της Yamaha, η Tracer 9 GT + είναι ένα εκπληκτικό τεχνολογικό επίτευγμα.

Χτισμένη στη βραβευμένη πλατφόρμα CP3 της Yamaha, η Tracer 9 GT + αποπνέει χαρακτήρα μέσα από κάθε της εξάρτημα. Φημισμένος για τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά ροπής και επιτάχυνσης, ο τριπλός κινητήρας 890 κ.εκ. προσφέρει συναρπαστική οδήγηση, ενώ το υψηλών επιπέδων πλαίσιο Deltabox διαθέτει προηγμένη ηλεκτρονική ανάρτηση για να προσφέρει νέα επίπεδα άνεσης και ελέγχου.

Στον βασικό εξοπλισμό της Tracer 9 GT+ συμπεριλαμβάνονται προσαρμοζόμενο cruise control που ελέγχεται από ραντάρ, υποβοήθηση πέδησης και Vehicle Hold Control, καθώς και η καινοτόμος Αυτόματη- Σειριακή μετάδοση Y-AMT της Yamaha.

Αυτή επιτρέπει στους αναβάτες να αλλάζουν μεταξύ αυτόματης και χειροκίνητης αλλαγής ταχυτήτων με το πάτημα ενός κουμπιού. Η Tracer 9 GT + μεταμορφώνεται από «sports’» σε «touring» με έναν τρόπο που για άλλες μοτοσυκλέτες είναι αδύνατο, γεγονός που την κάνει τον τέλειο συνοδοιπόρο σας.

Ολοκαίνουριος προβολέας Matrix LED

Ο προσαρμοζόμενος προβολέας Matrix LED εμφανίζεται για πρώτη φορά σε μοτοσυκλέτα και παρέχει καλύτερο φωτισμό από ποτέ. Συνδεδεμένο με μια κάμερα ενσωματωμένη στο φέρινγκ, το σύστημα ανιχνεύει την κυκλοφορία οχημάτων και ελέγχει αυτόματα τα μεμονωμένα LED εντός της μήτρας, για να προσφέρει μια τέλεια διαμορφωμένη δέσμη φωτός και να διατηρήσει τον καλύτερο δυνατό φωτισμό.

Μια νέα εποχή αλλαγής ταχυτήτων με το Αυτόματο- Σειριακό Σύστημα μετάδοσης Y-AMT

Ζήστε έναν νέο τρόπο οδήγησης με τηνεπιλογή της πλήρως αυτόματης (AT) ή χειροκίνητης αλλαγής ταχυτήτων (MT) μέσω του διακόπτη see-saw που λειτουργεί με τα δάχτυλα. Δυναμικό όταν θέλετε, εύκολο όταν χρειάζεστε, το Y-AMT λειτουργεί σε τέλεια αρμονία με τα προηγμένα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά Yamaha Ride Control (YRC) για να αναβαθμίσει την εμπειρία οδήγησης και να προσφέρει την απόδοση του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων που ταιριάζουν στις συνθήκες οδήγησης και τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Προσαρμοζόμενο σύστημα Cruise Control και σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου

Ο συνδυασμός της ανάρτησης KADS και του συστήματος Υ- ΑΜΤ, μειώνει την καταπόνηση στο ελεγχόμενο από ραντάρ cruise control, διατηρώντας τη σωστή ταχύτητα και απόσταση από το προπορευόμενο όχημα όταν είναι ενεργοποιημένο. Το ραντάρ διευκολύνει επίσης την ανίχνευση τυφλού σημείου ενεργοποιώντας μια προειδοποίηση, η οποία αναβοσβήνει στον καθρέφτη όταν ανιχνευτεί όχημα στο τυφλό σημείο του οδηγού.

Οθόνη TFT 7" με πλήρως ενσωματωμένη πλοήγηση Garmin

Η οθόνη TFT 7" ενσωματώνει τρία θέματα και διαθέτει συνδεσιμότητα Garmin Motorize για την παροχή ενσωματωμένης πλοήγησης, ενώ κλήσεις, μηνύματα και μουσική μπορούν να ληφθούν μέσω της εφαρμογής Yamaha MyRide και να ελεγχθούν με χρήση του joystick πέντε κατευθύνσεων που βρίσκεται στο αριστερό χειριστήριο. Ο ειδικός ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης περιλαμβάνει μια πρίζα USB-A για φόρτιση ενώ κινείστε.

Ρυθμιζόμενη ημι-ενεργητική ηλεκτρονική ανάρτηση

Η ηλεκτρονική ανάρτηση KADS (KYB Actimatic Damper System) της KYB είναι το πιο προηγμένο σύστημα που υπάρχει σε οποιαδήποτε μοτοσυκλέτα παραγωγής της Yamaha. Ελεγχόμενες από την IMU και την ECU έξι αξόνων, οι ρυθμιζόμενες μονάδες συνδέονται με τη λειτουργία YRC και προσαρμόζουν δυναμικά την απόσβεση, για να προσφέρουν μια βέλτιστη εμπειρία οδήγησης σε διάφορες συνθήκες φορτίου και οδοστρώματος.

Έξυπνο σύστημα πέδησης με Vehicle Hold Control

Το Ενοποιημένο σύστημα πέδησης της Tracer 9 GT+ περιλαμβάνει μια υδραυλική μονάδα για την αυτόματη κατανομή της δύναμης πέδησης στους δύο τροχούς, ρυθμίζοντας την απόκλιση των φρένων ώστε να βελτιστοποιεί την ισχύ πέδησης και τη δυνατότητα ελέγχου της μηχανής. Παράλληλα, το Vehicle Hold Control εφαρμόζει διαισθητικά πίεση στο πίσω φρένο όταν σταματήσει η μοτοσυκλέτα σε ανηφόρα, για να διευκολυνθεί η εκκίνηση υπό κλίση.

Τα χαρακτηριστικά της Tracer 9 GT+ με μία ματιά

• Ο πρώτος στον κόσμο προσαρμοζόμενος προβολέας Matrix LED

• Y-AMT: Νέας γενιάς αλλαγή ταχυτήτων

• Radar Adaptive Cruise Control και Blind

• Spot Detection

• Πίνακας οργάνων TFT 7" με ενσωματωμένη πλοήγηση Garmin

• Ρυθμιζόμενη ημι- ενεργητική ηλεκτρονική ανάρτηση

• Έξυπνο σύστημα πέδησης με Vehicle Hold Control

• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας

• Τεχνολογία smart key με κεντρικό κλείδωμα

• Αλυσίδα υψηλής αντοχής και χαμηλής συντήρησης

• Προσαρμόσιμες λειτουργίες οδήγησης

• Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών στον βασικό εξοπλισμό