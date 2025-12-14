Ο Λιονέλ Μέσι δεν είναι μόνο ο -κατά πολλούς- κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, αλλά και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στον πλανήτη. Αυτό πέρα από ατελείωτη δόξα, ελλοχεύει και κινδύνους με τον Αργεντινό σούπερ σταρ να έχει φροντίσει να εμπιστευθεί την ασφάλεια του ίδιου, αλλά και της οικογένειάς του, σε έναν σκληροτράχηλο άνδρα, που λειτουργεί ως σκιά του.

Είναι η αινιγματική, μυώδης φιγούρα, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του Λιονέλ Μέσι. Ο άνθρωπος, που χωρίς αυτόν, ο Αργεντινός δεν κάνει ούτε βήμα. Είναι ο Yassine Cheuko.

Το όνομά του έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς οι εμφανίσεις του δίπλα στον ποδοσφαιριστή, μέσα και έξω από το γήπεδο, έχουν τραβήξει την προσοχή εκατομμυρίων φιλάθλων.

Ποιος είναι, όμως, ο άνδρας στον οποίο ο Μέσι εμπιστεύεται την ασφάλεια της οικογένειάς του - και γιατί φέρεται να τον ανταμείβει με ένα εντυπωσιακό ποσό που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο;

Από τις φτωχογειτονιές του Παρισιού στην κορυφή του κόσμου

Ο Yassine Cheuko γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια φτωχή συνοικία του Παρισιού. Παρότι στο παρελθόν κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που τον εμφάνιζαν ως πρώην μέλος των Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ (των περίφημων US Navy Seals) με δράση, μάλιστα, στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, επίσημες πηγές έχουν διαψεύσει αυτή την πληροφορία, ωστόσο το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό δεν διαθέτει κανένα αρχείο με το όνομά του.

Αυτό δεν μειώνει, ωστόσο, την επιχειρησιακή του ικανότητα. Ο Cheuko είναι αφοσιωμένος στις πολεμικές τέχνες, με συνεχείς προπονήσεις και συμμετοχή σε υψηλού επιπέδου αγώνες kickboxing και MMA σε Ταϊλάνδη και Ινδονησία. Η εντυπωσιακή του φυσική κατάσταση, η ταχύτητα αντίδρασης και ο έλεγχος κινήσεων έχουν γίνει αντικείμενο θαυμασμού στο διαδίκτυο. Σε τέτοιο βαθμό που να τον αποκαλούν διεθνή ΜΜΕ ως Μέσι των bodyguards.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά μέσω της εταιρείας ρουχισμού Voclain, την οποία ίδρυσε το 2023.

Ο αρχηγός των 50 ατόμων που προστατεύουν τον Μέσι

Ο Cheuko συνεργάζεται με τον Μέσι από την εποχή που ο διάσημος σούπερ σταρ αγωνιζόταν στην Paris Saint-Germain. Με τη μετακόμιση του Αργεντινού στις ΗΠΑ, ο ρόλος του απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Στο Μαϊάμι, ο Cheuko ηγείται μιας ομάδας περίπου 50 ατόμων που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του Μέσι, της συζύγου του Αντονέλα και των τριών παιδιών τους.

Καθημερινά τον συνοδεύει από το σπίτι στις μετακινήσεις, στις δημόσιες εμφανίσεις, στα εστιατόρια, αλλά και φυσικά στις προπονήσεις και τους αγώνες της Inter Miami. Στο γήπεδο έχει γίνει σύμβολο: τρέχει παράλληλα με τον Μέσι ακόμη και στη γραμμή του πλαγίου άουτ, πάντα σε ετοιμότητα να αποτρέψει fan που επιχειρούν να τον πλησιάσουν.

Η ταχύτητά του μάλιστα έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο σχολιασμού, καθώς είναι πιο γρήγορος από τους περισσότερους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο.

Ο αριθμός των εισβολών σε γήπεδα του MLS έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια και ο Cheuko έχει χρειαστεί να παρέμβει δεκάδες φορές για να προστατεύσει τον Λίο, από το ντεμπούτο του κιόλας, όταν απέτρεψε τρεις απόπειρες. Σε έναν αγώνα απέναντι στην Los Angeles FC μάλιστα, ακινητοποίησε (με τρόπο που συζητήθηκε...) ακόμη και έναν 14χρονο οπαδό που κατάφερε να φτάσει πολύ κοντά στον 38χρονο GOAT του ποδοσφαίρου.

Παρά την αυστηρότητα που εκπέμπει με το επιβλητικό παρουσιαστικό του, ο Cheuko δείχνει να διαθέτει και μια πιο ανθρώπινη πλευρά. Όταν πρόκειται για παιδιά, συχνά τους επιτρέπει στο τέλος να βγάλουν φωτογραφία με τον Μέσι, λέγοντας: «Είναι μόνο ένα παιδί που θέλει μια selfie».

Γιατί ο μισθός του μπορεί να φτάνει τα 3 εκατομμύρια δολάρια

Ενώ ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι ο Cheuko αμείβεται με περίπου 250.000 δολάρια τον χρόνο, κάποιες άλλες τοποθετούν το ποσό πολύ ψηλότερα - έως και 3 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Με δεδομένο ότι ο Μέσι είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον κόσμο και η δημοτικότητά του έχει εκτοξευτεί στις ΗΠΑ, το υψηλότερο ποσό θεωρείται το πιο πιθανό.

Η δουλειά του Cheuko δεν αφορά μόνο τη φυσική προστασία. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, αποτελεί «μέρος της οικογένειας», παρέχοντας στον Μέσι ψυχολογική ασφάλεια, πλήρη διαθεσιμότητα και συνεχή επαγρύπνηση. Η εμπιστοσύνη που έχει χτίσει με τον Αργεντινό είναι καθοριστική - πιθανότατα ανεκτίμητη.

Ο αόρατος φρουρός του παγκόσμιου σούπερ σταρ

Ο Yassine Cheuko έχει εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο από έναν απλό σωματοφύλακα. Είναι ο άνθρωπος που εξασφαλίζει ότι ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να ζει και να αγωνίζεται με ασφάλεια, σε μια περίοδο που η δημοτικότητα και η έκθεσή του βρίσκονται στο απόλυτο ζενίθ.

Η επιβλητική του παρουσία, η αφοσίωσή του και η επιχειρησιακή του ετοιμότητα εξηγούν γιατί ο Μέσι τον εμπιστεύεται τόσο πολύ - και γιατί το ποσό των 3 εκατομμυρίων δολαρίων τον χρόνο μοιάζει, για τον Αργεντινό, μια επένδυση στην ασφάλεια της ίδιας του της ζωής. Με άλλα λόγια, ο ετήσιος μισθός του είναι ανάλογος με έναν αθλητή πρώτου μεγέθους! Το ποσό αυτό, μάλιστα, τον καθιστά ως έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους υπαλλήλους της Ίντερ Μαϊάμι, εκτός γηπέδου. Το συμβόλαιό του περιλαμβάνει, επίσης, ρήτρα που του παρέχει ένα επιπλέον μπόνους μισού εκατ. δολαρίων αν εκπληρώσει με επιτυχία τα καθήκοντά του καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.