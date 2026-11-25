Τα υδραυλικά προβλήματα δεν αφορούν αποκλειστικά τα παλιά σπίτια που έχουν επιβαρυνθεί από τη χρήση και τον χρόνο. Ακόμη και σε νεόδμητες κατοικίες, όπου όλα φαίνονται καινούργια και λειτουργούν κανονικά, μπορεί να παρουσιαστούν απρόσμενες βλάβες στην κουζίνα και το μπάνιο. Η έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων μπορούν να αποτρέψουν μεγαλύτερες ζημιές.

Δες ποιες είναι οι συνηθέστερες βλάβες σε κουζίνες και μπάνια, ποια λάθη μπορούν να τις επιδεινώσουν και τι χρειάζεται να προσέξεις στο σπίτι σου.