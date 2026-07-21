YESTAY και UPSTREET δημιουργούν την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που καλύπτει όλο το φάσμα διαμονής

Μια νέα επιχειρηματική κίνηση στον χώρο του ελληνικού real estate φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στη διαχείριση ακινήτων και στις υπηρεσίες διαμονής. Η YESTAY Homes και η UPSTREET ανακοίνωσαν τη στρατηγική τους συνεργασία, δημιουργώντας υπό τη YESTAY Group τον πρώτο οργανισμό στην Ελλάδα που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της ευέλικτης διαμονής, από τη βραχυχρόνια φιλοξενία έως τη μακροχρόνια στέγαση.

Η νέα εταιρική δομή διαχειρίζεται πλέον περισσότερα από 800 ακίνητα, ενώ συνδυάζει τεχνογνωσία, τεχνολογική υποδομή και εξειδίκευση, με στόχο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση τόσο προς ιδιοκτήτες και επενδυτές όσο και προς τους τελικούς χρήστες.

Η συνεργασία φέρνει κοντά δύο εταιρείες με διαφορετική αλλά συμπληρωματική εξειδίκευση. Η UPSTREET, με έντονο τεχνολογικό προσανατολισμό και ομάδα μηχανικών στον πυρήνα της, έχει αναπτύξει σημαντική παρουσία στη βραχυχρόνια μίσθωση και στο Property Management. Από την άλλη πλευρά, η YESTAY Homes δραστηριοποιείται στις μεσοπρόθεσμες και μακροχρόνιες μισθώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στο επιπλωμένο corporate housing για στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες που μετακινούνται για λόγους εργασίας.

Πέρα από τη διαχείριση, ο όμιλος καλύπτει κάθε στάδιο του κύκλου ζωής ενός ακινήτου, από την ανάπτυξη και την αξιοποίηση μέχρι τη λειτουργία και τη φιλοξενία. Αυτή η κάθετη ολοκλήρωση προσφέρει σε ιδιοκτήτες και επενδυτές μια μοναδική πρόταση αξίας: έναν συνεργάτη που μπορεί να διαχειριστεί το ακίνητό τους σε οποιαδήποτε φάση και για οποιαδήποτε διάρκεια.

Ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών

Με κοινό όραμα τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος γύρω από το ακίνητο, η YESTAY Homes και η UPSTREET λειτουργούν πλέον συμπληρωματικά. Ο συνδυασμός σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, κοινής τεχνογνωσίας και ενός διευρυμένου δικτύου συνεργατών επιτρέπει υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών, μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς αγοράς.

Η UPSTREET ως μέλος της YESTAY Group

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής κίνησης, η UPSTREET εντάσσεται στη YESTAY Group και συνεχίζει να δραστηριοποιείται ως Member of YESTAY Group, διατηρώντας την εμπορική της ταυτότητα, την ομάδα, την εξειδίκευση και τη φιλοσοφία που την έχουν καθιερώσει στην αγορά.

Δήλωση CEO, YESTAY Group

«Η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη. Δημιουργούμε τον πρώτο οργανισμό στην Ελλάδα που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της διαμονής — από τη μία νύχτα έως τη μακροχρόνια στέγαση — και ταυτόχρονα κάθε στάδιο του κύκλου ζωής ενός ακινήτου, με επίκεντρο την ποιότητα, την τεχνολογία και τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Η ένωση της YESTAY Homes με την UPSTREET συνδυάζει δύο ισχυρές ομάδες, βαθιά τεχνογνωσία και ένα χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά τα 800 ακίνητα, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη ημέρα του ελληνικού real estate.»

Ριχάρδος Πανόπουλος — CEO, YESTAY Group

Δήλωση Founder & CEO, UPSTREET

«Η ένωση με τη YESTAY Homes ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την UPSTREET. Παραμένουμε πιστοί στους ανθρώπους, στη φιλοσοφία και στην ποιότητα υπηρεσιών που μας καθιέρωσαν στην αγορά, αποκτώντας παράλληλα τη δυναμική και τους πόρους ώστε να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στην τεχνολογία και στην καινοτομία, δημιουργώντας μεγαλύτερη αξία για τους ιδιοκτήτες και τους επισκέπτες που μας εμπιστεύονται.»

Κωνσταντίνος Κιάμος — Founder & CEO, UPSTREET

Σχετικά με τη YESTAY Homes

Η YESTAY Homes αποτελεί το εξειδικευμένο brand της YESTAY Group στον τομέα των μακροχρόνιων και μεσοπρόθεσμων μισθώσεων κατοικιών. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στέγασης, συνδυάζοντας σύγχρονες κατοικίες, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και μια πελατοκεντρική προσέγγιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες ιδιωτών, επαγγελματιών και εταιρικών πελατών.

Σχετικά με την UPSTREET

Η UPSTREET, ως Member of YESTAY Group, εξειδικεύεται στη διαχείριση ακινήτων και στις υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Με tech-native DNA και ομάδα μηχανικών στον πυρήνα της, διατηρεί την ομάδα, την τεχνογνωσία και τη φιλοσοφία που την καθιέρωσαν, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες Property Management και φιλοξενίας, αξιοποιώντας πλέον τις συνέργειες της YESTAY Group.

Σχετικά με τη YESTAY Group

Η YESTAY Group είναι ελληνικός όμιλος που δραστηριοποιείται στον χώρο του real estate, αναπτύσσοντας ένα οικοσύστημα εξειδικευμένων brands που καλύπτει κάθε στάδιο του κύκλου ζωής ενός ακινήτου, από την ανάπτυξη έως τη διαχείριση και τη φιλοξενία. Μέσα από στρατηγικές επενδύσεις, καινοτομία και ισχυρές συνεργασίες, ο όμιλος δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις για ιδιοκτήτες, κατοίκους, επισκέπτες και επιχειρήσεις, με στόχο να διαμορφώσει το μέλλον του Property Management στην Ελλάδα.