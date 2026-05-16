«Υφαίνοντας τις στιγμές»: Εκδήλωση του κόμβου Ψηφιακής Αφήγησης (DSTHub) στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Ο κόμβος Ψηφιακής Αφήγησης (DSTHub) του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. (NTLab) του ΕΚΠΑ, συμπληρώνει 15 χρόνια δημιουργίας, καινοτομίας και έρευνας στην Ψηφιακή Αφήγηση.

Με αφορμή αυτή την επέτειο το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, 11:00-14:00 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, σε μια επετειακή εκδήλωση-αναδρομή, γνωρίζουμε τους δημιουργούς και συμμετέχουμε σε συζήτηση με εκπροσώπους της τέχνης, της επιστήμης και του πολιτισμού.

Η Ψηφιακή Αφήγηση (digital storytelling) συνδυάζει την παραδοσιακή τέχνη της αφήγησης ιστοριών με τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, δημιουργώντας μια σύντομη πολυμεσική παραγωγή σε μορφή βίντεο, δίνοντας έμφαση στη προσωπική φωνή του δημιουργού.

Η μεθοδολογία της ΨΑ, όπως καθιερώθηκε σε επίπεδο έρευνας και πρακτικής στην Ελλάδα από τον ομότιμο καθηγητή τού Πανεπιστημίου Αθηνών Μιχάλη Μεϊμάρη, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη δυναμική του κύκλου ιστορίας (storycircle). Πρόκειται για κλειστές ομάδες βραχείας διάρκειας, όπου με τη δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ των συμμετεχόντων, συντελείται ανάπτυξη, καλλιέργεια και ενδυνάμωση ποικίλων δεξιοτήτων.

Ο ενεργός αναστοχασμός που χαρακτηρίζει την ψηφιακή αφήγηση, αποτελεί όχημα γιά τους συμμετέχοντες σε μιά προσπάθεια κατανόησης και επιμέλειας εαυτού. Η δημιουργία 2000 Ψηφιακών Αφηγήσεων με εμψυχωτές ερευνητές και ερευνήτριες του κόμβου του ΕΚΠΑ, έχει αναδείξει τη δυνατότητα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας για την υποστήριξη ομάδων πληθυσμού με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δίνοντας φωνή στα μέλη τους.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Ώρα: 11:00 – 14:00

Τοποθεσία: Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά Οδός 48, Αθήνα 104 35, μετρό Κεραμεικός)

Είσοδος Ελεύθερη