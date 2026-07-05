YFSF: Απόψε ο μεγάλος τελικός – Οι τέσσερις φιναλίστ διεκδικούν το τρόπαιο - Ποιος θα είναι ο νικητής;

Η στιγμή που περίμεναν διαγωνιζόμενοι και τηλεθεατές έφτασε. Το «Your Face Sounds Familiar» ολοκληρώνει απόψε τον φετινό κύκλο του, με τον μεγάλο τελικό να προβάλλεται στις 21:00 από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Μετά από έντεκα εβδομάδες γεμάτες μεταμορφώσεις, μουσικές εμφανίσεις και απαιτητικές δοκιμασίες, τέσσερις παίκτες κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση στον τελικό. Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο Biased Beast, ο Μέμος Μπεγνής και η Μαριλού Κατσαφάδου επιστρέφουν στη σκηνή για μία τελευταία εμφάνιση, διεκδικώντας τη μεγάλη νίκη.

Οι τελευταίες μεταμορφώσεις της σεζόν

Οι τέσσερις φιναλίστ καλούνται να παρουσιάσουν τις πιο απαιτητικές μεταμορφώσεις τους, με στόχο να εντυπωσιάσουν κοινό και κριτική επιτροπή στην πιο σημαντική βραδιά της χρονιάς για το σόου.

Στον μεγάλο τελικό θα δώσουν το «παρών» και οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι της φετινής σεζόν. Η Αφροδίτη Χατζημηνά, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, η Δωροθέα Μερκούρη, η Ίντρα Κέιν, η Μαριάντα Πιερίδη και ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης επιστρέφουν στη σκηνή, συμμετέχοντας στη γιορτή που σηματοδοτεί το φινάλε του παιχνιδιού.

Σάκης Ρουβάς και κριτική επιτροπή

Την παρουσίαση του τελικού αναλαμβάνει ο Σάκης Ρουβάς, ενώ στις θέσεις τους θα βρίσκονται τα τέσσερα μέλη της κριτικής επιτροπής: ο Γιώργος Θεοφάνους, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Ρένα Μόρφη.

Οι κριτές θα παρακολουθήσουν τις τελευταίες εμφανίσεις των φιναλίστ, θα σχολιάσουν τις ερμηνείες τους και, μαζί με την ψήφο του κοινού, θα διαμορφώσουν το αποτέλεσμα που θα αναδείξει τον μεγάλο νικητή της σεζόν.

Λίγο πριν πέσει η αυλαία, το «Your Face Sounds Familiar» υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, μεταμορφώσεις και δυνατές ερμηνείες, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο ποιος θα καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο του φετινού νικητή.