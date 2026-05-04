YFSF: Τα 20άρια στην τηλεθέαση, η κούκλα Sakis της Μόρφη και το... χτύπημα κάτω από τη μέση

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης εξέπληξε τη Ρένα Μόρφη, αλλά και τον Σάκη Ρουβά όταν στο πρόσφατο «Your Face Sounds Familiar» της έκανε δώρο μια κούκλα Sakis Rouvas αφήνοντας άφωνους τόσο τον παρουσιαστή, όσο και την κριτή του σόου! Αμέσως μετά την εμφάνιση του Μέμου Μπεγνή που μεταμορφώθηκε σε Ράιαν Γκόσλινγκ, ο Ρένος Χαραλαμπίδης αιφνιδίασε τον Ρουβά όταν στο τραπέζι της κριτικής επιτροπής εμφάνισε μια κούκλα με το πρόσωπο του τραγουδιστή, μια συλλεκτική κούκλα που είχε κυκλοφορήσει στο παρελθόν!

«Επειδή είπαμε για κούκλους και όλα τα σχετικά και επειδή έχουμε πολύ ωραία αστέρια εδώ γύρω, η ψυχή ενός κοριτσιού που το λέγαν Ρένα ζήτησε κάποτε έναν χαμένο κούκλο ο οποίος χάθηκε πίσω από δεκαετίες και δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να τον βρει. Εγώ επικαλέστηκα τη θεία μούσα και μου ’στειλε αυτόν τον κούκλο για να της τον δώσω, ο οποίος είναι ο κούκλος Σάκης Ρουβάς! Σπάνιος κούκλος. Ιδρυτής θρησκείας, του Σακηρουβαντισμού. Λοιπόν, παραδίδω τον Σάκη Ρουβά, αυτόν τον κούκλο, στα χέρια της παιδικής ψυχής της Ρένας», είπε ο Χαραλαμπίδης και παρέδωσε την κούκλα στην πραγματικά άφωνη Μόρφη!

«Τώρα πλέον είμαι άχρηστος»

Αμέσως μετά ο Σάκης πέρασε στην… αντεπίθεση λέγοντας όλο νόημα: «Ρένο, αυτό ήταν κάτω από τη ζώνη χτύπημα. Δημιουργείς αυτόν τον αντιπερισπασμό. Έδωσες στη Ρένα αυτό που χρειαζόταν κι εγώ τώρα, πλέον, είμαι άχρηστος». Στη συνέχεια ο Χαραλαμπίδης είπε στον Ρουβά: «Με το να δώσω το είδωλό σου στη Ρένα είναι σαν να παίρνουμε από πάνω σου μια ολόκληρη εποχή και να σε καλούμε να εμφανιστείς σε κάτι καινούργιο». Challenge accepted; Θα δείξει!

Πάντως για ακόμη μία Κυριακή το σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1 ήταν το Νο1 σε τηλεθέαση πρόγραμμα στη ζώνη του αποδεικνύοντας πως το κανάλι του Αμαρουσίου ξέρει να κάνει πολύ καλά αυτή την τυπολογία προγράμματος, αφού έσκισε σε τηλεθέαση! Συγκεκριμένα το «YFSF» άγγιξε το 21,8% στο γενικό σύνολο του κοινού και το 20,5% στα δυναμικά κοινά ηλικίας 18-54 χρόνων.