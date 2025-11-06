Υγιής καρδιά σε υγιές περιβάλλον: 1 στους 5 καρδιαγγειακούς θανάτους στην ΕΕ μπορούν να προληφθούν

Η καρδιές χτυπούν πιο... δυνατά σε καθαρό αέρα! Αυτό δείχνει νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), που αποκαλύπτει ότι ένας στους πέντε θανάτους από καρδιοπάθειες συνδέεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ωστόσο, δίνει και την άλλη διάσταση: ότι η πρόληψη είναι εφικτή.

Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι – από την ατμοσφαιρική ρύπανση και τον θόρυβο έως τις ακραίες θερμοκρασίες – ευθύνονται για περίπου το 18% των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει πως ένας στους πέντε θανάτους από καρδιοπάθειες θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, σύμφωνα με νέα έκθεση του ΕΟΠ που δόθηκε στη δημοσιότητα στις αρχές της εβδομάδας.



Η έκθεση του ΕΟΠ με τίτλο «Πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων μέσω ενός υγιούς περιβάλλοντος» αναδεικνύει πως οι σωστές περιβαλλοντικές πολιτικές μπορούν να προστατεύσουν εκατομμύρια Ευρωπαίους και να σώσουν ζωές. Είναι ενδεικτικό πως το 2022, πάνω από 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ έχασαν τη ζωή τους από καρδιοπάθειες - δηλαδή το ένα τρίτο όλων των θανάτων εκείνου του έτους.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένει ο πιο καθοριστικός περιβαλλοντικός παράγοντας για την καρδιαγγειακή υγεία. Παράλληλα, η έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, χημικές ουσίες και ηχορύπανση επιδεινώνει τους κινδύνους, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες διαφέρουν σημαντικά ανά περιοχή, με ορισμένες χώρες να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πίεση από τη βιομηχανική δραστηριότητα και τις μεταφορές.



Η ΕΕ έχει ωστόσο αποδείξει ότι οι στοχευμένες πολιτικές αποδίδουν. Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι η Ένωση βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου μείωσης των πρόωρων θανάτων κατά 55% έως το 2030, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για Μηδενική Ρύπανση.

Νέα πολιτική για την καρδιαγγειακή υγεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει αυτή την περίοδο ένα σχέδιο για την καρδιαγγειακή υγεία, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να ενσωματωθούν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες πιο αποτελεσματικά στις πολιτικές δημόσιας υγείας.



Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΠ προτείνει σειρά μέτρων όπως:

μείωση του θορύβου των μεταφορών,

αυστηρότερη εφαρμογή των χημικών κανονισμών και σταδιακή κατάργηση καρδιοτοξικών ουσιών,

προετοιμασία των συστημάτων υγείας για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης,

εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας με έμφαση στη σύνδεση περιβάλλοντος και καρδιαγγειακής νόσου,

ενημέρωση του κοινού και προώθηση πιο υγιεινών τρόπων ζωής.

Ο ΕΟΠ υπογραμμίζει επίσης τη σημασία των λύσεων που βασίζονται στη φύση – όπως το «πρασίνισμα» των πόλεων, τα πάρκα και οι «μπλε» χώροι – που βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα, μειώνουν τη θερμότητα και την ηχορύπανση και ενθαρρύνουν τη σωματική δραστηριότητα. Αυτά τα μέτρα, πέρα από τα περιβαλλοντικά τους οφέλη, λειτουργούν κυριολεκτικά ως «ασπίδα» για την καρδιά των Ευρωπαίων πολιτών.

Το μήνυμα της έκθεσης είναι σαφές: η υγεία της καρδιάς μας εξαρτάται και από την υγεία του περιβάλλοντος γύρω μας. Με στοχευμένες πολιτικές, επενδύσεις στην πρόληψη και στροφή σε πιο πράσινες πόλεις, η Ευρώπη μπορεί να μειώσει δραστικά τους καρδιαγγειακούς θανάτους και να διασφαλίσει ότι οι επόμενες γενιές θα ζουν – και θα αναπνέουν – πιο υγιεινά.