Υγρό σαπούνι, μπάρα ή αφρός; Οι επιλογές είναι πολλές, αλλά δεν λειτουργούν όλες με τον ίδιο τρόπο στην καθημερινότητα.

Το σωστό πλύσιμο των χεριών παραμένει μία από τις πιο βασικές συνήθειες για την προστασία της υγείας, όμως σήμερα οι επιλογές είναι πολύ περισσότερες από ό,τι στο παρελθόν. Υγρό σαπούνι, σαπούνι σε μπάρα ή αφρός βρίσκονται πλέον σχεδόν παντού, κάνοντας αρκετούς να αναρωτιούνται αν κάποια επιλογή υπερέχει πραγματικά.

Δες παρακάτω ποια είναι τα πλεονεκτήματα κάθε επιλογής και ποιο είδος σαπουνιού ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σου.