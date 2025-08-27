Ύμνοι για Τουρκάλα τραγουδίστρια που ερμηνεύει σε άπταιστα ελληνικά το «Όλα σε θυμίζουν»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok η δημοφιλής Τουρκάλα τραγουδίστρια, Σεβάλ Σαμ, με την ίδια να τραγουδάει το «Όλα σε θυμίζουν» σε άπταιστα ελληνικά.



Τα πλάνα ενθουσίασαν και συγκίνησαν τους συμπατριώτες της με τα σχόλια τόσο από Τούρκους όσο και από Έλληνες να «πέφτουν βροχή». Η Σεβάλ Σαμ είναι επίσης ηθοποιός και έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές.

Γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη, άκουσε το τραγούδι «Όλα σε Θυμίζουν» σε μουσική Μάνου Λοΐζου και στίχους Μανώλη Ρασούλη, με την φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Το αγάπησε και αποφάσισε να το κάνει γνωστό και στη χώρα της. Δεν είναι λίγοι εκείνοι στην Τουρκία που άκουσαν το τραγούδι και έψαχναν τη μετάφραση.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν χρόνια η Σεβάλ Σαμ είχε ερμηνεύσει κι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά τραγούδια για τη Γενοκτονία των Ποντίων και μάλιστα μπροστά σε πολυπληθές κοινό που τη χειροκρότησε θερμά.