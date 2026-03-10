Ύμνοι του Footmercato για Ολυμπιακό και Μαρινάκη: «Ο πιο επιτυχημένος πρόεδρος στη χώρα»

Ο Ολυμπιακός γιορτάζει τα 101 χρόνια ύπαρξής του, και τόσο τα εγχώρια, όσο και τα διεθνή μέσα ασχολήθηκαν με τα «ερυθρόλευκα» γενέθλια.

Συγκεκριμένα η γαλλική πασίγνωστη ιστοσελίδα Footmercato έφτιαξε ένα ειδικό θέμα - αφιέρωμα στον πιο επιτυχημένο ελληνικό σύλλογο, μάλιστα με ειδική μνεία στον Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς τον χαρακτήρισε «τον πιο επιτυχημένο πρόεδρο στην ιστορία της χώρας».

Αναλυτικά το δημοσίευμα του Footmercato

«Ο Ολυμπιακός γιορτάζει σήμερα την 101η επέτειό του, σηματοδοτώντας ένα ακόμα ορόσημο στην ιστορία του πιο επιτυχημένου συλλόγου στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Με χρονολογία ίδρυσης το 1925 στον Πειραιά, ο Ολυμπιακός καθιερώθηκε ως ηγετική δύναμη στην Ελλάδα, με ένα ιδιαίτερο ρεκόρ.

Υπό την προεδρία του Βαγγέλη Μαρινάκη ο σύλλογος εδραίωσε την κυριαρχία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κατακτώντας 19 εθνικούς τίτλους, καθιστώντας τον τον πιο επιτυχημένο πρόεδρο στην ιστορία της χώρας.

Είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς την καλύτερη ανάμνηση της θητείας του στην προεδρία, αλλά η σεζόν 2023-24 σηματοδότησε ένα ιστορικό σημείο για τον σύλλογο. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο, θριαμβεύοντας στο Europa Conference League, ενώ η ομάδα Νέων κέρδισε το Youth League την ίδια χρονιά.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς καμία ομάδα δεν έχει κερδίσει ποτέ ξανά δύο μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Νέων την ίδια σεζόν».