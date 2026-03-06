Youth Pass 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα 150 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι,πού ξοδεύονται

Η πλατφόρμα για το Youth Pass ανοίγει την 1η Απριλίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους και νέες 18 και 19 ετών να διεκδικήσουν την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Οι πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν στα τέλη Μαΐου, μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.



Το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς πολιτισμού, τουρισμού και μεταφορών, ενισχύοντας παράλληλα την πρόσβαση των νέων σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας και μετακίνησης.

Youth Pass: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Youth Pass είναι νέοι που:

είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας

έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από την αίτηση (για το 2026 έως 31 Δεκεμβρίου 2025)

υποβάλλουν αίτηση στην ειδική πλατφόρμα

Σημαντικό είναι ότι για τη χορήγηση της ενίσχυσης δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Πώς γίνεται η αίτηση για το Youth Pass

Η αίτηση υποβάλλεται μία μόνο φορά στην πλατφόρμα. Αφού εγκριθεί, ο δικαιούχος δεν χρειάζεται να υποβάλει εκ νέου αίτηση όταν γίνει 19 ετών, καθώς η πληρωμή για το επόμενο έτος πραγματοποιείται αυτόματα, μετά από επανέλεγχο των προϋποθέσεων.

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα που εκδίδεται παραμένει ενεργή για δύο χρόνια από τον μήνα που ακολουθεί την έκδοσή της.

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται:

Σύνδεση με κωδικούς Taxisnet

εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) ώστε να επιβεβαιωθεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου

Στη συνέχεια, ο δικαιούχος:

συμπληρώνει email και αριθμό κινητού

επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση της ψηφιακής κάρτας

υποβάλλει αίτηση για έκδοση κάρτας και πίστωση του ποσού των 150 ευρώ

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή κάρτα

Η ψηφιακή κάρτα του Youth Pass μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές ή υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταφορών, τουρισμού και πολιτισμού.

Μεταφορές

αεροπορικά εισιτήρια και αερομεταφορές

σιδηροδρομικές μεταφορές

υπηρεσίες ταξί

λεωφορεία

ακτοπλοϊκά εισιτήρια

ενοικίαση αυτοκινήτων

ενοικίαση σκαφών και τροχόσπιτων

Ταξιδιωτικά πρακτορεία

Τουρισμός και διαμονή

ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα

κάμπινγκ

κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού

Πολιτισμός και ψυχαγωγία