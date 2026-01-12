ΥΠΑΙΘΑ και ΕΚΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη Δια Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, εγκαινιάζοντας μια στρατηγική σύμπραξη που ενισχύει την εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και δημιουργεί νέες ευκαιρίες μάθησης για τους ενήλικες. Η πρωτοβουλία προωθεί την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, ενσωματώνοντας καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες αιχμής, με στόχο την ενδυνάμωση δεξιοτήτων, τη συμμετοχή και την κοινωνική συνοχή.

Το Υπουργείο εκπροσωπήθηκε από τον Υφυπουργό κ. Κωνσταντίνο Βλάση, αρμόδιο για θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ο οποίος υπογραμμίζει τη σημασία της σύνδεσης της εκπαιδευτικής πολιτικής με την επιστημονική τεκμηρίωση και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Το ΕΚΠΑ εκπροσωπήθηκε από τον Πρύτανη, Καθηγητή κ. Γεράσιμο Σιάσο, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό ρόλο του Πανεπιστημίου ως πυλώνα παραγωγής γνώσης και ενεργού εταίρου στη διαμόρφωση δημόσιων εκπαιδευτικών πολιτικών.

Η συνεργασία υλοποιείται μέσω του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, από το οποίο παρευρέθηκε ο Πρόεδρος, Καθηγητής κ. Θωμάς Μπαμπάλης.

Στόχοι της συνεργασίας:

• Αναβάθμιση της ποιότητας της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων.

• Προώθηση ισότιμης πρόσβασης στη μάθηση για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ενήλικες που αναζητούν δεύτερη ευκαιρία.

• Διάχυση της πανεπιστημιακής έρευνας στην εκπαιδευτική πράξη και ανάπτυξη σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων, ψηφιακών εργαλείων και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

• Δημιουργία συνεργατικών κοινοτήτων μάθησης που γεφυρώνουν το Πανεπιστήμιο με δημόσιες δομές εκπαίδευσης

• Προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της πολιτισμικής παιδείας και της διαρκούς μάθησης.

Ο Υφυπουργός κ. Κωνσταντίνος Βλάσης δήλωσε: «Η Διά Βίου Μάθηση δεν είναι μόνο εκπαιδευτική πολιτική αλλά κοινωνική επένδυση. Η συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και ιδιαίτερα με το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, ενισχύει τη δυνατότητα να φέρουμε την επιστημονική γνώση στο πλευρό κάθε εκπαιδευόμενου, με έμφαση στην ισότητα, τη συμμετοχή και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.»

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής κ. Γεράσιμος Σιάσος, τόνισε: «Η παραγωγική συνεργασία με το Υπουργείο δημιουργεί ένα ουσιαστικό πλαίσιο ώστε η πανεπιστημιακή έρευνα να μετασχηματίζεται σε εκπαιδευτικό έργο με κοινωνικό αποτύπωμα και προοπτική.»

Ο Πρόεδρος του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ, Καθηγητής κ. Θωμάς Μπαμπάλης επισήμανε τη σημαντικότητα της καλλιέργειας γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, της συμμετοχής όλων χωρίς αποκλεισμούς στην εκπαιδευτική διαδικασία, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού και λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ..

Η σύμπραξη Υπουργείου και ΕΚΠΑ δημιουργεί ένα σταθερό πεδίο συνεργασίας, όπου η εκπαιδευτική πολιτική, η επιστημονική έρευνα και η παιδαγωγική πράξη συνδέονται για τη διαρκή μάθηση και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Μέσα από τις δράσεις Διά Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπως αυτές που προβλέπονται στο μνημόνιο συνεργασίας με το ΕΚΠΑ αλλά και στο μνημόνιο που πρόσφατα συνυπεγράφη με το ΕΑΠ, αναδεικνύονται στρατηγικές προτεραιότητες που προάγουν επαγγελματική εξέλιξη, κοινωνική ένταξη, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, καθιστώντας αυτές τις μορφές εκπαίδευσης πολύτιμη επιλογή για την πρόοδο της κοινωνίας και της οικονομίας.