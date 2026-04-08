Υπάλληλος της Meta κατηγορείται ότι κατέβασε 30.000 φωτογραφίες χρηστών στον υπολογιστή του

Ένας υπάλληλος της Meta στο Λονδίνο βρίσκεται υπό έρευνα μετά από καταγγελίες ότι κατέβασε περίπου 30.000 ιδιωτικές φωτογραφίες από λογαριασμούς χρηστών του Facebook, χρησιμοποιώντας ειδικό software για να εξαπατήσει τα συστήματα ασφαλείας της πλατφόρμας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την ασφάλεια των εσωτερικών συστημάτων της εταιρείας.



Τι αναφέρει η έρευνα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του The Guardian, ο υπάλληλος (ένας μηχανικός με βάση στο Λονδίνο) φέρεται να έφτιαξε ένα πρόγραμμα, το οποίο του επέτρεπε να αποκτά πρόσβαση σε ιδιωτικές φωτογραφίες χρηστών του Facebook, παρακάμπτοντας τα εσωτερικά πρωτόκολλα ασφαλείας.

Το περιεχόμενο που φαίνεται ότι κατέβηκε περιλαμβάνει προσωπικές εικόνες που είχαν σημειωθεί ως «ιδιωτικές» και προορίζονταν για πρόσβαση μόνο από τον ίδιο το χρήστη ή από φίλους που έχει ο ίδιος ορίσει. Οι αρχές αναφέρουν ότι ο άνδρας (ηλικίας περίπου 30 ετών), συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2025 με κατηγορίες παράνομης πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δεδομένα, ενώ η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές στο Λονδίνο.



Πώς το έμαθε η Meta και τι έκανε

Η Meta δήλωσε ότι η παραβίαση ανακαλύφθηκε εδώ και πάνω από έναν χρόνο και ότι η εταιρεία αντέδρασε άμεσα, απολύοντας τον υπάλληλο, ενημερώνοντας τους χρήστες και παραπέμποντας την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι προστασία των δεδομένων των χρηστών αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα» και προσθέτει ότι έχει ενισχύσει τα συστήματα ασφαλείας για να αποτρέψει παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον.

Η Meta έχει δώσει επίσης διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει απόδειξη ότι οι φωτογραφίες διέρρευσαν περαιτέρω στο διαδίκτυο ή μοιράστηκαν ευρέως, ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται για να καθοριστεί με ακρίβεια η προέλευση, το περιεχόμενο και ο πιθανός κίνδυνος για τους χρήστες που έχουν πληγεί.



Γιατί η περίπτωση προβληματίζει την ασφάλεια των πλατφορμών

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια σειρά προηγούμενων περιστατικών που έχουν βάλει στο στόχαστρο την ασφάλεια και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στη μητρική εταιρεία του Facebook. Τον Νοέμβριο του 2022, η Ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (DPC) είχε επιβάλει στη Meta πρόστιμο 265 εκατ. ευρώ λόγω ενός μεγάλου περιστατικού παραβίασης που οδήγησε στη δημόσια προβολή προσωπικών πληροφοριών εκατομμυρίων χρηστών. Το 2024, η ίδια αρχή επέβαλε πρόστιμο 91 εκατ. ευρώ για την αποθήκευση κωδικών πρόσβασης χρηστών χωρίς κρυπτογράφηση.

Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες

Η περίπτωση υπενθυμίζει ότι, ακόμη και σε πλατφόρμες όπως το Facebook, το επίπεδο ασφάλειας εξαρτάται τόσο από την τεχνολογία όσο και από την ανθρώπινη παρέμβαση μέσα στην ίδια την εταιρεία. Οι εμπειρογνώμονες προτείνουν στους χρήστες να περιορίσουν το διαμοιρασμό προσωπικών στιγμών σε ιδιωτικούς λογαριασμούς, να χρησιμοποιούν ισχυρούς και δύσκολους κωδικούς, διπλή πιστοποίηση και να παρακολουθούν τακτικά τις δραστηριότητες στον λογαριασμό τους, ιδιαίτερα μετά από αναφορές για παρόμοιους κινδύνους.