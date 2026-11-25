Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Σε αποχή από τα μαθήματά τους αποφάσισαν να προχωρήσουν μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου στο Μαρούσι, διαμαρτυρόμενοι για τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στην αίθουσά τους, με γονείς να καταγγέλλουν μούχλα και σοβαρές φθορές στην οροφή, εκφράζοντας ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών.

Μητέρα μαθητή, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έκανε λόγο για σοβαρό πρόβλημα υγιεινής, αλλά και για αποκολλήσεις σοβάδων.

«Υπάρχει έντονο πρόβλημα υγείας, μούχλα και πέφτουν οι σοβάδες. Θεωρούμε ότι η αίθουσα είναι επικίνδυνη. Μας είπαν ότι δεν είναι η κατάλληλη εποχή για να μονωθεί η ταράτσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστήριξε ότι υπάρχει γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η κατάσταση χαρακτηρίζεται άκρως επικίνδυνη για την υγεία των μαθητών.

Οι καταγγελίες για την κατάσταση του σχολείου

Την ανησυχία του εξέφρασε και πατέρας μαθήτριας, επισημαίνοντας ότι το σχολείο έχει ιστορία περίπου 100 ετών και αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω ανεπαρκούς συντήρησης, κυρίως στις αίθουσες του επάνω ορόφου.

Όπως ανέφερε, η κατάσταση έχει αναγκάσει ακόμη και εκπαιδευτικούς να αλλάξουν τη διάταξη της τάξης, μετακινώντας την έδρα και τα θρανία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διευθύντρια έχει απευθύνει επανειλημμένα αιτήματα στον Δήμο Αμαρουσίου, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο, χωρίς να έχει δοθεί οριστική λύση.

Οι απαντήσεις που έχουν λάβει, όπως υποστήριξε, αφορούν την έλλειψη μηχανικού και την ανάγκη να επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες για την πραγματοποίηση εργασιών μόνωσης.

«Είμαστε στο 2026, οφείλει η παιδεία να προσεχθεί περισσότερο», σημείωσε.

«Πέφτουν πράγματα από την οροφή»

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η περιγραφή μαθήτριας της τάξης, η οποία αναφέρθηκε στις αποκολλήσεις υλικών από την οροφή.

«Πέφτουν πράγματα. Παλιά ήταν πιο μικρά, αλλά τώρα είναι μεγαλύτερα», ανέφερε.

Οι γονείς ζητούν πλέον την άμεση μεταφορά των παιδιών σε διαφορετική αίθουσα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.

«Περιμένουμε έστω μια αλλαγή αίθουσας και δέσμευση για αποκατάσταση με χρονοδιάγραμμα, έμπρακτα και όχι θεωρητικά», καταλήγουν.